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מבזק בבלי

ארה"ב תקפה כ-90 יעדים באיראן — התקיפות המשמעותיות ביותר מאז אפריל

פיקוד מרכז של ארה"ב תקף הלילה כ-90 יעדים באיראן, רובם לאורך קו החוף במפרץ הפרסי. התקיפות כללו מערכות הגנה אווירית, אתרי אחסון טילים וכטב"מים, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות צבאיות. לראשונה הותקפו גם גשרים בעומק איראן — שני גשרים בצפון ובמזרח המובילים לעיר משהד, ביניהם גשר עליו עובר קו הרכבת גורגן ליד הכפר אק-קלאה בגולסתן. זהו גל התקיפות השני בימיים — בלילה הקודם תקפה ארה"ב כ-80 יעדים (סך הכל כ-170 יעדים ביומיים). מקורות איראנים מעריכים כי בוצעו כ-150 תקיפות הלילה. מקורות אופוזיציה איראנים ציינו כי חלק מהתקיפות היו עוצמתיות יותר מאשר במבצע זעם אדיר. מקורות איראנים רשמיים מדווחים על לפחות 3 הרוגים.

צוות בבלי בבלי
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