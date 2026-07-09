כ"ץ מכריז: "לא צריכים אישור להישאר בלבנון" - טראמפ חושב אחרת
שר הביטחון מבהיר כי ישראל פועלת עצמאית ללא תלות בגורמים חיצוניים • "זכותנו וחובתנו להגן על תושבי הגליל מחיזבאללה" | תגובה לדברי טראמפ בפסגת נאט"ו (צבא וביטחון)
שר הביטחון מבהיר כי ישראל פועלת עצמאית ללא תלות בגורמים חיצוניים • "זכותנו וחובתנו להגן על תושבי הגליל מחיזבאללה" | תגובה לדברי טראמפ בפסגת נאט"ו (צבא וביטחון)
הדרג המדיני אישר הארכת שהות המשלחת בשבועיים • כוח נוסף של פיקוד העורף הגיע לקראקס | פריצת דרך דיפלומטית לאחר 16 שנות ניתוק (בעולם)ישראל גרוס
צבא איראן הודיע כי תקף מטרות אמריקאיות במספר מדינות במפרץ בתגובה לתקיפות האמריקאיות. לפי ההודעה, איראן תקפה באמצעות כטב"מים רבים את מערכות הפטריוט בכווית, מתקני קליטת לוויינים (אתרי התרעה מוקדמת) בקטר ומאגרי דלק של הצבא האמריקאי בבחריין.צוות בבלי
ראש הממשלה ושר הביטחון קיימו התייעצות ביטחונית • הרמטכ"ל זמיר ערך הערכות מצב בקריה | "תקיפה איראנית תוביל לתגובה עצימה" (צבא וביטחון)יוני גבאי
הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי חשף בעדותו את רגע גילוי ההדלפה • דחה בחריפות טענות על 'חקירה תפורה' • הלוי ובר ישמשו עדי תביעה מרכזיים נגד אוריך | העדות המלאה (משפט)דוד קליין
פיקוד מרכז של ארה"ב תקף הלילה כ-90 יעדים באיראן, רובם לאורך קו החוף במפרץ הפרסי. התקיפות כללו מערכות הגנה אווירית, אתרי אחסון טילים וכטב"מים, יכולות ימיות ותשתיות לוגיסטיות צבאיות. לראשונה הותקפו גם גשרים בעומק איראן — שני גשרים בצפון ובמזרח המובילים לעיר משהד, ביניהם גשר עליו עובר קו הרכבת גורגן ליד הכפר אק-קלאה בגולסתן. זהו גל התקיפות השני בימיים — בלילה הקודם תקפה ארה"ב כ-80 יעדים (סך הכל כ-170 יעדים ביומיים). מקורות איראנים מעריכים כי בוצעו כ-150 תקיפות הלילה. מקורות אופוזיציה איראנים ציינו כי חלק מהתקיפות היו עוצמתיות יותר מאשר במבצע זעם אדיר. מקורות איראנים רשמיים מדווחים על לפחות 3 הרוגים.צוות בבלי
צה"ל הודיע כי החל מהיום (חמישי) ועד ה-29 באוגוסט 2026 ייפתח ציר 10 בגזרת חטמ"ר פארן בימי חמישי עד שבת, בשעות 08:30-16:00, בין מצפור בר לב לחסם 10/12. הציר לא ייפתח ב-16 וב-23 ביולי (חמישי), אלא רק בימי שישי ושבת באותם סופי שבוע. הכניסה מותנית בהצגת תעודה מזהה ורישום, ללא צורך בתיאום מראש. צה"ל ממשיך להתאמן בשטחי האש בדרום ובצפון, ושטחי האש בדרום יישארו סגורים למטיילים.צוות בבלי
צבא ארה"ב הפציץ בסיסי משמרות המהפכה ושדה תעופה • איראן שיגרה טילים וכטב"מים לבסיסים אמריקניים בכוויית ובבחריין | טראמפ: "האיראנים רוצים עסקה, אך אם זה יקרה שוב - התגובה תהיה חמורה הרבה יותר" (צבא וביטחון)אליהו לוי
טרגדיה בבאטומי שבגאורגיה: ישראלי כבן 66 השוהה בחופשה במקום, אותר בלובי המלון כשהוא ללא רוח חיים | החטיבה הבינלאומית בזק״א מטפל ומלווה את המשפחה, ויחד עם משרד החוץ פועלים להטיס את הארון בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה (בעולם)בבלי
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