בבלי
מבזק איום אסטרטגי

שר ישראלי מזהיר: "טורקיה עלולה לתקוף אותנו צבאית" - וזה מה שבאמת מדאיג

השר עמיחי שיקלי מתריע מפני תרחיש צבאי טורקי • "הידידות של טראמפ עם ארדואן בעייתית מאוד" | הרטוריקה האיומה של אנקרה (צבא וביטחון)

אליהו לוי בבלי
מטוסי F-35B לייטנינג II בבסיס האוויר חיל הנחתים
מטוסי F-35B לייטנינג II בבסיס האוויר חיל הנחתים | צילום: צילום: כוח המשימה של חיל המשלוח הימי השלישי ארה"ב | חשבון רשמי
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12:36
סערה פוליטית

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ישראל גרוס
12:28
סערה פוליטית

"גרועה יותר מחמאס": ואטורי בהשוואה קשה שמעלה דרישה לחקירה דחופה

סגן יו"ר הכנסת אמר בראיון לקול ברמה כי ח"כ לזימי "גרועה יותר מחמאס" • לזימי פנתה ליועמ"שית: "התרת דם והסתה ישירה" | הסערה הפוליטית שמזעזעת (פוליטי מדיני)

דוד קליין
12:25
היערכות לבחירות

בבית הנשיא: פגישת חירום עם ראש השב"כ וסולברג לקראת הבחירות

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12:24
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מצטרפת למפלגת איזנקוט: לוחמת המוסד לשעבר שהוברחה מאיראן

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מעצר מסית

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אליהו לוי
11:56
בבלי

טראמפ מסיר את סוריה מרשימת מדינות החסות לטרור

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צוות בבלי
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מהלך דיפלומטי

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11:21
למרות הגזרות - זו הבשורה המשמחת

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דוד ישראלי
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