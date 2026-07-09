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טראמפ מסיר את סוריה מרשימת מדינות החסות לטרור

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם על שינוי מעמדה של סוריה. לראשונה מאז 1979, סוריה לא תוגדר עוד כ"מדינה הנותנת חסות לטרור". נשיא סוריה ושר החוץ שלו חוזרים מטורקיה עם ההחלטה.