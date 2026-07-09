בבית הנשיא: פגישת חירום עם ראש השב"כ וסולברג לקראת הבחירות

בבלי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם על שינוי מעמדה של סוריה. לראשונה מאז 1979, סוריה לא תוגדר עוד כ"מדינה הנותנת חסות לטרור". נשיא סוריה ושר החוץ שלו חוזרים מטורקיה עם ההחלטה.