מכה אנושה: ארה"ב החריבה בטילי שיוט את גשר הרכבת המחבר בין איראן, סין ורוסיה
בפעולה צבאית ממוקדת וכואבת, פגעו כוחות ארה"ב בתשתית הכלכלית-אסטרטגית הרגישה ביותר של המשטר האיראני, תוך ניתוק נתיבי הסחר עם המעצמות התומכות בו (חדשות בעולם)
בפעולה צבאית ממוקדת וכואבת, פגעו כוחות ארה"ב בתשתית הכלכלית-אסטרטגית הרגישה ביותר של המשטר האיראני, תוך ניתוק נתיבי הסחר עם המעצמות התומכות בו (חדשות בעולם)
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חברת SkyDefense חשפה מערכת יירוט אוטונומית חדשה • מבוססת בינה מלאכותית ומיוצרת בהדפסת תלת-ממד | המענה הזול לאיום הכטב"מים (צבא וביטחון)אליהו לוי
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סגן יו"ר הכנסת אמר בראיון לקול ברמה כי ח"כ לזימי "גרועה יותר מחמאס" • לזימי פנתה ליועמ"שית: "התרת דם והסתה ישירה" | הסערה הפוליטית שמזעזעת (פוליטי מדיני)דוד קליין
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דבורה שריפיאן בכר עם 22 שנות ניסיון ביטחוני מצטרפת לישר! • הוברחה מאיראן בגיל 7 במבצע חשאי של המוסד | איזנקוט: 'לוחמת למען הפריפריה' (פוליטי מדיני)דוד קליין
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