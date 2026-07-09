בבלי
מבזק דיווחים באיראן

מכה אנושה: ארה"ב החריבה בטילי שיוט את גשר הרכבת המחבר בין איראן, סין ורוסיה

בפעולה צבאית ממוקדת וכואבת, פגעו כוחות ארה"ב בתשתית הכלכלית-אסטרטגית הרגישה ביותר של המשטר האיראני, תוך ניתוק נתיבי הסחר עם המעצמות התומכות בו (חדשות בעולם)

דני שפיץ בבלי
התקיפות באיראן | אילוסטרציה
התקיפות באיראן | אילוסטרציה
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