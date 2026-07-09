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מבזק בבלי

איראן שיגרה טילים לעבר בסיס אמריקאי בירדן

מקורות באיראן מדווחים כי טילים שוגרו מהעיר ח'ומיין שבאיראן לכיוון בסיס מוופק סלטי בירדן. בעקבות השיגור הופעלו אזעקות בירדן.

צוות בבלי בבלי
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