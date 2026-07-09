בבלי
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איראן תקפה בסיס אמריקני בירדן; חשש להרחבת הירי לישראל

ארה"ב תקפה תחנת כוח גרעינית באיראן • טהרן שיגרה טילים לבסיס בירדן | מערכת הביטחון בדריכות מלאה (צבא וביטחון)

אליהו לוי בבלי
התקיפה אמריקנית הלילה
התקיפה אמריקנית הלילה
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