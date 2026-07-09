בורח מהקמפיין: בנט נעלם בארה"ב בזמן שהמפלגה צוללת בסקרים

חוק יסוד לימוד תורה

עימות קשה בוועדת הכנסת עם פצועים והלומי קרב • האם השכולה עינב דנינו בדמעות: 'תעטפו אותם' | הנציגות החרדית מתעקשת: לא נוותר על התיקונים (חרדים)