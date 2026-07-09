זעקות בוועדה: האם השכולה בוכה והליכוד מנסה לרוקן את החוק מתוכנו - כך זה נראה
עימות קשה בוועדת הכנסת עם פצועים והלומי קרב • האם השכולה עינב דנינו בדמעות: 'תעטפו אותם' | הנציגות החרדית מתעקשת: לא נוותר על התיקונים (חרדים)
עימות קשה בוועדת הכנסת עם פצועים והלומי קרב • האם השכולה עינב דנינו בדמעות: 'תעטפו אותם' | הנציגות החרדית מתעקשת: לא נוותר על התיקונים (חרדים)
הנשיא הטורקי העניק לכל מנהיג אקדח חרוט עם תחמושת חיה • ראש ממשלת בריטניה נאלץ להשאיר את הנשק באנקרה | המתנה שהפכה לסיוט דיפלומטי (בעולם)ישראל גרוס
יו"ר 'ביחד' שוהה בארצות הברית מאז סוף השבוע • נסע ללא צוות הקמפיין ומסרב להתייחס לפרטים | "עובד על התיקון הגדול" (פוליטי מדיני)דוד קליין
ארה"ב תקפה תחנת כוח גרעינית באיראן • טהרן שיגרה טילים לבסיס בירדן | מערכת הביטחון בדריכות מלאה (צבא וביטחון)אליהו לוי
מקורות באיראן מדווחים כי טילים שוגרו מהעיר ח'ומיין שבאיראן לכיוון בסיס מוופק סלטי בירדן. בעקבות השיגור הופעלו אזעקות בירדן.צוות בבלי
מטוס מנהלים מדגם גלובל 6000 הגיע מסינגפור • צוייר בסמל סוריה החדש ונרשם בסן מרינו | הממשל החדש מתחיל לפעול בזירה הבינלאומית (העולם הערבי)ישראל לוי
תנועת 'עורי צפון' חושפת בניית חומת בטון במיליוני שקלים ליד אביבים • הפרויקט אושר לפני המלחמה והפעילים דורשים מסמוטריץ' לעצור | "קצינים בשטח: החומה מקשה על הפעילות המבצעית" (צבא וביטחון)ישראל לוי
חברת SkyDefense חשפה מערכת יירוט אוטונומית חדשה • מבוססת בינה מלאכותית ומיוצרת בהדפסת תלת-ממד | המענה הזול לאיום הכטב"מים (צבא וביטחון)אליהו לוי
שוטרי מחוז חוף ורשות המסים פעלו יחד באזור חיפה והקריות • טנדרים ודו גלגלי עוקלו בגין חובות עצומים | המאבק בעבירות כלכליות נמשך (בארץ)משה כץ
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