מבזק חוק יסוד לימוד תורה

זעקות בוועדה: האם השכולה בוכה והליכוד מנסה לרוקן את החוק מתוכנו - כך זה נראה

עימות קשה בוועדת הכנסת עם פצועים והלומי קרב • האם השכולה עינב דנינו בדמעות: 'תעטפו אותם' | הנציגות החרדית מתעקשת: לא נוותר על התיקונים (חרדים)

חיים כהן • בבלי • כ"ד בתמוז | 09.07.26 14:31