ארדואן חילק אקדחים בפסגת נאט"ו; ראש ממשלת בריטניה לא לקח את המתנה
הנשיא הטורקי העניק לכל מנהיג אקדח חרוט עם תחמושת חיה • ראש ממשלת בריטניה נאלץ להשאיר את הנשק באנקרה | המתנה שהפכה לסיוט דיפלומטי (בעולם)
הנשיא הטורקי העניק לכל מנהיג אקדח חרוט עם תחמושת חיה • ראש ממשלת בריטניה נאלץ להשאיר את הנשק באנקרה | המתנה שהפכה לסיוט דיפלומטי (בעולם)
כוח צה"ל מנע הלילה (חמישי) חציית גבול של מספר אזרחים ישראלים שהגיעו למרחב הר החרמון במטרה לעבור לשטח סוריה. האזרחים עוכבו והועברו לטיפול משטרת ישראל. צה"ל גינה בתוקף את האירוע, שמתווסף לאירועים דומים בימים האחרונים, והדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של הכוחות. צה"ל קרא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים.צוות בבלי
עימות קשה בוועדת הכנסת עם פצועים והלומי קרב • האם השכולה עינב דנינו בדמעות: 'תעטפו אותם' | הנציגות החרדית מתעקשת: לא נוותר על התיקונים (חרדים)חיים כהן
יו"ר 'ביחד' שוהה בארצות הברית מאז סוף השבוע • נסע ללא צוות הקמפיין ומסרב להתייחס לפרטים | "עובד על התיקון הגדול" (פוליטי מדיני)דוד קליין
ארה"ב תקפה תחנת כוח גרעינית באיראן • טהרן שיגרה טילים לבסיס בירדן | מערכת הביטחון בדריכות מלאה (צבא וביטחון)אליהו לוי
מקורות באיראן מדווחים כי טילים שוגרו מהעיר ח'ומיין שבאיראן לכיוון בסיס מוופק סלטי בירדן. בעקבות השיגור הופעלו אזעקות בירדן.צוות בבלי
מטוס מנהלים מדגם גלובל 6000 הגיע מסינגפור • צוייר בסמל סוריה החדש ונרשם בסן מרינו | הממשל החדש מתחיל לפעול בזירה הבינלאומית (העולם הערבי)ישראל לוי
תנועת 'עורי צפון' חושפת בניית חומת בטון במיליוני שקלים ליד אביבים • הפרויקט אושר לפני המלחמה והפעילים דורשים מסמוטריץ' לעצור | "קצינים בשטח: החומה מקשה על הפעילות המבצעית" (צבא וביטחון)ישראל לוי
חברת SkyDefense חשפה מערכת יירוט אוטונומית חדשה • מבוססת בינה מלאכותית ומיוצרת בהדפסת תלת-ממד | המענה הזול לאיום הכטב"מים (צבא וביטחון)אליהו לוי
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