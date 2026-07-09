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מבזק תיעוד דרמטי מיוון

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מטוס קרב יווני התרסק על מסלול הנחיתה, כך לפי דיווחים במדינה | בתיעוד נראים מאמצי הכיבוי של המטוס בעודו בשלמותו ועולה באש על המסלול, הטייס יצא מזה בשלום (חדשות) 

ישראל גרוס בבלי
הטייס נשאר עד הרגע האחרון: מטוס קרב התרסק - כך זה נראה על מסלול הנחיתה
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