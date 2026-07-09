הדוח שמביך את חמאס: כך הרצועה מוצפת באוכל ותרופות - והמחירים צונחים
דוח רשמי חושף: כמויות מזון עצומות הוכנסו לרצועה • מחירי מוצרי היסוד קרסו ב-64.7% | חמאס מנסה לעכב את המשא ומתן (צבא וביטחון)
דוח רשמי חושף: כמויות מזון עצומות הוכנסו לרצועה • מחירי מוצרי היסוד קרסו ב-64.7% | חמאס מנסה לעכב את המשא ומתן (צבא וביטחון)
שיעור העישון בקרב מבוגרים חרדים הנמוך בישראל - 10.6% בלבד • אך הנתונים בקרב נוער חרדי מטפסים ל-10.5% והסיגריות האלקטרוניות כובשות | הקמפיין המיוחד שמשרד הבריאות השיק לפורים (בריאות)דוד ישראלי
מטוס קרב יווני התרסק על מסלול הנחיתה, כך לפי דיווחים במדינה | בתיעוד נראים מאמצי הכיבוי של המטוס בעודו בשלמותו ועולה באש על המסלול, הטייס יצא מזה בשלום (חדשות)ישראל גרוס
לפי כתב האישום, אסף ישראל אריה, בן 28 מבאר שבע, הציע לבצע "עבודות יותר רציניות" תמורת כסף, הצטייד בסכין ובתרסיס פלפל, צילם את ביתו של הח"כ לשעבר ואף התבקש בהמשך לאתר את כתובתו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר (משטרה)משה כהן
כטב"ם ישראלי תקף רכב בצומת אלעבאס במערב העיר עזה. בתקיפה נהרג אדם אחד ונפצעו מספר נוספים. מוקדם יותר היום חוסלו שני עזתיים בתקיפה ישראלית באזור בטן א-סמין בח'אן יונס בדרום הרצועה. סך הכל דווח על שתי תקיפות ישראליות היום עם 3 הרוגים.צוות בבלי
כוח צה"ל מנע הלילה (חמישי) חציית גבול של מספר אזרחים ישראלים שהגיעו למרחב הר החרמון במטרה לעבור לשטח סוריה. האזרחים עוכבו והועברו לטיפול משטרת ישראל. צה"ל גינה בתוקף את האירוע, שמתווסף לאירועים דומים בימים האחרונים, והדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של הכוחות. צה"ל קרא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים.צוות בבלי
הנשיא הטורקי העניק לכל מנהיג אקדח חרוט עם תחמושת חיה • ראש ממשלת בריטניה נאלץ להשאיר את הנשק באנקרה | המתנה שהפכה לסיוט דיפלומטי (בעולם)ישראל גרוס
עימות קשה בוועדת הכנסת עם פצועים והלומי קרב • האם השכולה עינב דנינו בדמעות: 'תעטפו אותם' | הנציגות החרדית מתעקשת: לא נוותר על התיקונים (חרדים)חיים כהן
יו"ר 'ביחד' שוהה בארצות הברית מאז סוף השבוע • נסע ללא צוות הקמפיין ומסרב להתייחס לפרטים | "עובד על התיקון הגדול" (פוליטי מדיני)דוד קליין
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