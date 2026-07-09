הדוח המלא: החרדים מעשנים הכי פחות בישראל - אבל הנוער מדליק אזהרה

בבלי

כוח צה"ל מנע הלילה (חמישי) חציית גבול של מספר אזרחים ישראלים שהגיעו למרחב הר החרמון במטרה לעבור לשטח סוריה. האזרחים עוכבו והועברו לטיפול משטרת ישראל. צה"ל גינה בתוקף את האירוע, שמתווסף לאירועים דומים בימים האחרונים, והדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של הכוחות. צה"ל קרא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים.