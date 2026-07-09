בבלי
מבזק חוק יסוד לימוד תורה

לאחר דיונים ארוכים - זו הפשרה: סעיף 2 יימחק והחוק יישאר הצהרתי

אחרי שהוגשו אלפי הסתייגויות ובעקבות לחצים כבדים • נתניהו הציב אולטימטום לחרדים וזו התוצאה | ההצבעה בוועדה היום בשעה 17:00 (חרדים)

דוד קליין בבלי
נתניהו עם גולדקנופף וגפני
נתניהו עם גולדקנופף וגפני | צילום: צילום: יונתן סינדל/Flash90
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מבזקים נוספים

16:29
בבלי

צה"ל חיסל מחבל שחטף אזרחים ישראלים ב-7 באוקטובר

צה"ל ושב"כ חיסלו בתקיפת כטב"ם בח'אן יונס את המחבל וחיד אבו סלאם, שפשט לישראל ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים והחזקתם בשבי ברצועה. אבו סלאם שימש כמפקד הפלוגה המערבית בח'אן יונס, והיה גם ממתכנני מארב הדגל מ-2018 בגבול הרצועה.

צוות בבלי
16:23
בבלי

צה"ל ושב"כ חיסלו מחבל שחטף אזרחים ב-7 באוקטובר

צה"ל ושב"כ חיסלו בתקיפה מדויקת בדרום רצועת עזה את המחבל וחיד אבו סלאם, שפשט לישראל ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים והחזקתם בשבי. סלאם שימש בעבר כמפקד הפלוגה המערבית בח'אן יונס. בתקופה האחרונה קידם מתווי טרור נוספים וניסה לשקם אמצעי לחימה נגד כוחות צה"ל. המחבל היווה איום מיידי על הכוחות וחוסל בתקיפה אווירית.

צוות בבלי
16:10
מגמות מדאיגות

הדוח המלא: החרדים מעשנים הכי פחות בישראל - אבל הנוער מדליק אזהרה

שיעור העישון בקרב מבוגרים חרדים הנמוך בישראל - 10.6% בלבד • אך הנתונים בקרב נוער חרדי מטפסים ל-10.5% והסיגריות האלקטרוניות כובשות | הקמפיין המיוחד שמשרד הבריאות השיק לפורים (בריאות)

דוד ישראלי
15:50
תעמולת השקר

הדוח שמביך את חמאס: כך הרצועה מוצפת באוכל ותרופות - והמחירים צונחים

דוח רשמי חושף: כמויות מזון עצומות הוכנסו לרצועה • מחירי מוצרי היסוד קרסו ב-64.7% | חמאס מנסה לעכב את המשא ומתן (צבא וביטחון)

ישראל לוי
15:34
תיעוד דרמטי מיוון

הטייס נשאר עד הרגע האחרון: מטוס קרב התרסק - כך זה נראה על מסלול הנחיתה

מטוס קרב יווני התרסק על מסלול הנחיתה, כך לפי דיווחים במדינה | בתיעוד נראים מאמצי הכיבוי של המטוס בעודו בשלמותו ועולה באש על המסלול, הטייס יצא מזה בשלום (חדשות) 

ישראל גרוס
15:33
"עבודות רציניות"

כתב אישום: תכנן לתקוף את הח"כ לשעבר מהשמאל תמורת סכום זעום

לפי כתב האישום, אסף ישראל אריה, בן 28 מבאר שבע, הציע לבצע "עבודות יותר רציניות" תמורת כסף, הצטייד בסכין ובתרסיס פלפל, צילם את ביתו של הח"כ לשעבר ואף התבקש בהמשך לאתר את כתובתו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר (משטרה)

משה כהן
15:25
בבלי

תקיפה ישראלית ברצועת עזה: הרוג ופצועים בתקיפת כטב"ם

כטב"ם ישראלי תקף רכב בצומת אלעבאס במערב העיר עזה. בתקיפה נהרג אדם אחד ונפצעו מספר נוספים. מוקדם יותר היום חוסלו שני עזתיים בתקיפה ישראלית באזור בטן א-סמין בח'אן יונס בדרום הרצועה. סך הכל דווח על שתי תקיפות ישראליות היום עם 3 הרוגים.

צוות בבלי
14:57
בבלי

צה"ל עיכב אזרחים שניסו לחצות לסוריה דרך הר החרמון

כוח צה"ל מנע הלילה (חמישי) חציית גבול של מספר אזרחים ישראלים שהגיעו למרחב הר החרמון במטרה לעבור לשטח סוריה. האזרחים עוכבו והועברו לטיפול משטרת ישראל. צה"ל גינה בתוקף את האירוע, שמתווסף לאירועים דומים בימים האחרונים, והדגיש כי מדובר בעבירה פלילית המסכנת את האזרחים ופוגעת בפעילות המבצעית של הכוחות. צה"ל קרא לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים.

צוות בבלי
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