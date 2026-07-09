מעל 5,000 מתים במדינה האירופית, במהלך גל החום הקיצוני ביותר שנמדד
גרמניה רשמה 5,120 מקרי מוות הקשורים לחום קיצוני השנה | הנתונים מצטרפים לתמונה מדאיגה ברחבי אירופה (בעולם)
גרמניה רשמה 5,120 מקרי מוות הקשורים לחום קיצוני השנה | הנתונים מצטרפים לתמונה מדאיגה ברחבי אירופה (בעולם)
מקורות עזתיים מדווחים כי חאזם קאסם, דובר חמאס, נפצע באורח קשה מאוד בתקיפת רכב בצומת אלעבאס במערב העיר עזה. קאסם פונה לקבלת טיפול בבית החולים שפאא' בעיר. לפי הדיווחים, קאסם היה יעד התקיפה. בתקיפה נהרג אחד ממלוויו.צוות בבלי
צה"ל תקף אתמול ברצועת עזה וחיסל שני מחבלים: במרחב הדרומי חוסל רשיד אלקאצ'י, ראש מדור במערך הייצור של גא"פ, שהיה אחראי על ייצור ואספקת אמצעי לחימה לזרוע הצבאית של הארגון. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל עבדאללה בהא אלדין רזק אלסוטי, פעיל צליפה בזרוע הצבאית של חמאס. שני המחבלים היוו איום על כוחות צה"ל והותקפו מהאוויר.צוות בבלי
נמל התעופה דונלד ג'יי טראמפ נפתח באופן רשמי בפאלם ביץ' | שמו של נשיא ארה"ב לצד הלוגו הנשיאותי נכתב באותיו מוזהבות על נמל התעופה שנקרא על שמו של הנשיא ה-47 של ארה"ב | כך זה נראה מבפנים (חדשות)ישראל גרוס
כוחות צה"ל מאוגדה 91 חשפו במג'דל זון מערך תת-קרקעי מבוצר הכולל חדרי שהייה, פירי שיגור לעבר ישראל ועשרות אמצעי לחימה. במבצע מורכב של צוות הקרב 551 ויחידת יהל"ם, הושמדו תוואים באורך מצטבר של מאות מטרים | צפו (צבא וביטחון)ב. ניסני
אחרי שהוגשו אלפי הסתייגויות ובעקבות לחצים כבדים • נתניהו הציב אולטימטום לחרדים וזו התוצאה | ההצבעה בוועדה היום בשעה 17:00 (חרדים)דוד קליין
צה"ל ושב"כ חיסלו בתקיפת כטב"ם בח'אן יונס את המחבל וחיד אבו סלאם, שפשט לישראל ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים והחזקתם בשבי ברצועה. אבו סלאם שימש כמפקד הפלוגה המערבית בח'אן יונס, והיה גם ממתכנני מארב הדגל מ-2018 בגבול הרצועה.צוות בבלי
צה"ל ושב"כ חיסלו בתקיפה מדויקת בדרום רצועת עזה את המחבל וחיד אבו סלאם, שפשט לישראל ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפת אזרחים ישראלים והחזקתם בשבי. סלאם שימש בעבר כמפקד הפלוגה המערבית בח'אן יונס. בתקופה האחרונה קידם מתווי טרור נוספים וניסה לשקם אמצעי לחימה נגד כוחות צה"ל. המחבל היווה איום מיידי על הכוחות וחוסל בתקיפה אווירית.צוות בבלי
שיעור העישון בקרב מבוגרים חרדים הנמוך בישראל - 10.6% בלבד • אך הנתונים בקרב נוער חרדי מטפסים ל-10.5% והסיגריות האלקטרוניות כובשות | הקמפיין המיוחד שמשרד הבריאות השיק לפורים (בריאות)דוד ישראלי
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