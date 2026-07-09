מעל 5,000 מתים במדינה האירופית, במהלך גל החום הקיצוני ביותר שנמדד

סמוך למאר א-לאגו

נמל התעופה דונלד ג'יי טראמפ נפתח באופן רשמי בפאלם ביץ' | שמו של נשיא ארה"ב לצד הלוגו הנשיאותי נכתב באותיו מוזהבות על נמל התעופה שנקרא על שמו של הנשיא ה-47 של ארה"ב | כך זה נראה מבפנים (חדשות)