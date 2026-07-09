נתניהו רמז לאיום החדש מטורקיה, כץ הזהיר: "מוכנים למערכה שלישית"
במהלך טקס סיום קורס טיס התייחס נתניהו לאפשרות לחידוש הזירות, ורמז למתיחות מול טורקיה | שר הבטחון כ"ץ הצהיר על מוכנות למערכה שלישית באיראן (בארץ)
במהלך טקס סיום קורס טיס התייחס נתניהו לאפשרות לחידוש הזירות, ורמז למתיחות מול טורקיה | שר הבטחון כ"ץ הצהיר על מוכנות למערכה שלישית באיראן (בארץ)
שוטרי משטרת התנועה הארצית עצרו נהג רכב הנדסי כבד שהשתמש בטלפון הנייד בזמן הנסיעה; בבדיקה קצרה התברר כי מדובר בתושב קלקיליה בן 43 השוהה בישראל באופן בלתי חוקי. הנהג נעצר, כלי הרכב הכבד הושבת והורד מהכביש, ותיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים חושף את רגעי התירוצים: "שיחקתי בטלפון, טעיתי" צפו (בארץ)קובי רוזן
ראש הממשלה שוחח עם מפקד המשלחת הישראלית לונצואלה ושיבח את פעילותה בסיוע לנפגעי רעידת האדמה | "אתם מוכיחים עד כמה טוב להיות בקשר עם ישראל", אמר (בארץ)בבלי
מקורות עזתיים מדווחים כי חאזם קאסם, דובר חמאס, נפצע באורח קשה מאוד בתקיפת רכב בצומת אלעבאס במערב העיר עזה. קאסם פונה לקבלת טיפול בבית החולים שפאא' בעיר. לפי הדיווחים, קאסם היה יעד התקיפה. בתקיפה נהרג אחד ממלוויו.צוות בבלי
צה"ל תקף אתמול ברצועת עזה וחיסל שני מחבלים: במרחב הדרומי חוסל רשיד אלקאצ'י, ראש מדור במערך הייצור של גא"פ, שהיה אחראי על ייצור ואספקת אמצעי לחימה לזרוע הצבאית של הארגון. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסל עבדאללה בהא אלדין רזק אלסוטי, פעיל צליפה בזרוע הצבאית של חמאס. שני המחבלים היוו איום על כוחות צה"ל והותקפו מהאוויר.צוות בבלי
נמל התעופה דונלד ג'יי טראמפ נפתח באופן רשמי בפאלם ביץ' | שמו של נשיא ארה"ב לצד הלוגו הנשיאותי נכתב באותיו מוזהבות על נמל התעופה שנקרא על שמו של הנשיא ה-47 של ארה"ב | כך זה נראה מבפנים (חדשות)ישראל גרוס
גרמניה רשמה 5,120 מקרי מוות הקשורים לחום קיצוני השנה | הנתונים מצטרפים לתמונה מדאיגה ברחבי אירופה (בעולם)אריה רוזן
כוחות צה"ל מאוגדה 91 חשפו במג'דל זון מערך תת-קרקעי מבוצר הכולל חדרי שהייה, פירי שיגור לעבר ישראל ועשרות אמצעי לחימה. במבצע מורכב של צוות הקרב 551 ויחידת יהל"ם, הושמדו תוואים באורך מצטבר של מאות מטרים | צפו (צבא וביטחון)ב. ניסני
אחרי שהוגשו אלפי הסתייגויות ובעקבות לחצים כבדים • נתניהו הציב אולטימטום לחרדים וזו התוצאה | ההצבעה בוועדה היום בשעה 17:00 (חרדים)דוד קליין
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