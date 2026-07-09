הרמטכ"ל: מאות מטוסים דרוכים להמראה מיידית, עוקבים אחרי איראן

ניסיון חיסול דרמטי

דיווחים דרמטיים ברצועת עזה על ניסיון חיסול ממוקד של דובר ארגון הטרור חמאס, חאזם קאסם, במערב העיר עזה. על פי הדיווחים, רכבו של הדובר הותקף מהאוויר, וכתוצאה מכך הוא נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים שיפא, בעוד מאבטחו האישי, מחמד אל-פיומי, נהרג במקום. תיעודים מהזירה מציגים את רגעיו הראשונים של ההרס ואת ההמון העזתי הזועם המסתער על הרכב הבוער (ביטחון)