הרמטכ"ל: מאות מטוסים דרוכים להמראה מיידית, עוקבים אחרי איראן
רב-אלוף זמיר במסדר כנפיים 192: "מאות מטוסים ועשרות אלפי אנשים בכוננות" • "עוקבים מקרוב אחר איראן ולבנון" | חיל האוויר ערוך לפעולה (צבא וביטחון)
רב-אלוף זמיר במסדר כנפיים 192: "מאות מטוסים ועשרות אלפי אנשים בכוננות" • "עוקבים מקרוב אחר איראן ולבנון" | חיל האוויר ערוך לפעולה (צבא וביטחון)
הפשרה הדרמטית נחשפת: הנוסח הסופי של חוק יסוד לימוד תורה ללא הסעיף המרכזי | בלעדי: קמפיין של מעל 3 מיליון ש"ח ושיא בנרשמים: בכיר ארגון צבע שחור שובר שתיקה | אור ישראל: השיעור הכללי הכי מפתיע בעולם הישיבות - יימסר ביום שישי בצהריים | לראשונה בהיסטוריה: בוגרי ״מחנה בני תורה״ יוצאים למאבק על המפעל (מעייריב)איצלה כץ
נשיא טורקיה ארדואן העניק למשתתפי פסגת נאט"ו באנקרה אקדחי תופי מדגם Sarsilmaz SR 38 מתוצרת טורקיה, כשעל כל אחד חרוט שמו של המקבל והם מצוידים בתחמושת חיה. בשל שווים הגבוה מהמגבלות על מתנות דיפלומטיות, אף מנהיג אינו רשאי להחזיק בהם לשימוש אישי. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר סירב להכניס את האקדח לבריטניה והשאיר אותו באנקרה לנטרול. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין מתכננת לתרום את האקדח המנוטרל למוזיאון צבאי. ראש ממשלת הולנד רוב יטן מסר שהאקדח ינוטרל באופן בלתי הפיך בטורקיה לפני העברתו להולנד.צוות בבלי
פרשן הימין והפרשן החרדי נצפו יחד | המשב"ק שנתפס עם אדמו"ר אחר | תמונת האדמו"ר שעוררה התרגשות מיותרת | גפני וקרעי מתפללים יחד • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע (זיידל'ע)זיידל'ע
דיווחים דרמטיים ברצועת עזה על ניסיון חיסול ממוקד של דובר ארגון הטרור חמאס, חאזם קאסם, במערב העיר עזה. על פי הדיווחים, רכבו של הדובר הותקף מהאוויר, וכתוצאה מכך הוא נפצע באורח קשה ופונה לבית החולים שיפא, בעוד מאבטחו האישי, מחמד אל-פיומי, נהרג במקום. תיעודים מהזירה מציגים את רגעיו הראשונים של ההרס ואת ההמון העזתי הזועם המסתער על הרכב הבוער (ביטחון)דניאל הרץ
שוטרי משטרת התנועה הארצית עצרו נהג רכב הנדסי כבד שהשתמש בטלפון הנייד בזמן הנסיעה; בבדיקה קצרה התברר כי מדובר בתושב קלקיליה בן 43 השוהה בישראל באופן בלתי חוקי. הנהג נעצר, כלי הרכב הכבד הושבת והורד מהכביש, ותיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים חושף את רגעי התירוצים: "שיחקתי בטלפון, טעיתי" צפו (בארץ)קובי רוזן
במהלך טקס סיום קורס טיס התייחס נתניהו לאפשרות לחידוש הזירות, ורמז למתיחות מול טורקיה | שר הבטחון כ"ץ הצהיר על מוכנות למערכה שלישית באיראן (בארץ)בבלי
ראש הממשלה שוחח עם מפקד המשלחת הישראלית לונצואלה ושיבח את פעילותה בסיוע לנפגעי רעידת האדמה | "אתם מוכיחים עד כמה טוב להיות בקשר עם ישראל", אמר (בארץ)בבלי
מקורות עזתיים מדווחים כי חאזם קאסם, דובר חמאס, נפצע באורח קשה מאוד בתקיפת רכב בצומת אלעבאס במערב העיר עזה. קאסם פונה לקבלת טיפול בבית החולים שפאא' בעיר. לפי הדיווחים, קאסם היה יעד התקיפה. בתקיפה נהרג אחד ממלוויו.צוות בבלי
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