ישראל העבירה לארה"ב מודיעין על תוכנית איראנית להתנקש בטראמפ

מנסים שוב

ישראל העבירה לוושינגטון מודיעין על תוכנית איראנית חדשה להתנקשות בנשיא טראמפ, שאמר לאחרונה במהלך הביקור שלו בטורקיה: "רוצים להוריד את מנהיג ארה"ב - אותי. אני בראש כל אחת מהרשימות שלהם" | אמש שוחח טראמפ עם נתניהו (בעולם)