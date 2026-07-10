ישראל העבירה לארה"ב מודיעין על תוכנית איראנית להתנקש בטראמפ
לפי פרסום בוול סטריט ג'ורנל, ישראל שיתפה את ארה"ב במידע מודיעיני לפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בנשיא טראמפ.
לפי פרסום בוול סטריט ג'ורנל, ישראל שיתפה את ארה"ב במידע מודיעיני לפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בנשיא טראמפ.
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נשיא טורקיה ארדואן העניק למשתתפי פסגת נאט"ו באנקרה אקדחי תופי מדגם Sarsilmaz SR 38 מתוצרת טורקיה, כשעל כל אחד חרוט שמו של המקבל והם מצוידים בתחמושת חיה. בשל שווים הגבוה מהמגבלות על מתנות דיפלומטיות, אף מנהיג אינו רשאי להחזיק בהם לשימוש אישי. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר סירב להכניס את האקדח לבריטניה והשאיר אותו באנקרה לנטרול. נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין מתכננת לתרום את האקדח המנוטרל למוזיאון צבאי. ראש ממשלת הולנד רוב יטן מסר שהאקדח ינוטרל באופן בלתי הפיך בטורקיה לפני העברתו להולנד.צוות בבלי
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