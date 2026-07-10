בבלי
מבזק בבלי

תקיפה ישראלית בדרום לבנון: שני נפגעים באזור שוכין

כטב"ם ישראלי תקף הבוקר רכב פיק-אפ באזור שוכין שבנפת נבטיה בדרום לבנון. בתקיפה נפגעו שני אנשים.

צוות בבלי בבלי
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