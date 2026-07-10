דיווח: חמאס העביר חלק גדול ממשקלו הארגוני מקטר לטורקיה
שלושה גורמים בהנהגת חמאס חו"ל חשפו כי הארגון חזר לקיים ישיבות בטורקיה • הבחירות לראש הלשכה המדינית התקיימו באיסטנבול | המשמעות האסטרטגית של המהלך (צבא וביטחון)
שלושה גורמים בהנהגת חמאס חו"ל חשפו כי הארגון חזר לקיים ישיבות בטורקיה • הבחירות לראש הלשכה המדינית התקיימו באיסטנבול | המשמעות האסטרטגית של המהלך (צבא וביטחון)
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ארבעה צעירים מהנגב. לפי האישום, תכננו לבצע פיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע, הפעילו קבוצות עם תכני טרור וחילקו תפקידים במסגרת התארגנות שהוגדרה כארגון טרור. חלק מהמעשים בוצעו כשהנאשמים היו קטינים (משטרה)משה כהן
תושב אום אל-פחם פגע ברוכב אופנוע בכביש 6 והמית אותו • במקום להעניק עזרה הצית את רכבו ודיווח כי נגנב | כתב אישום הוגש (משטרה)דוד הכהן
סוכנות פארס מכחישה דיווחים על אירוע ביטחוני במקדש האימאם רצ'א • אישור רשמי: שני הרוגים בירי בשכונת סראפראזאן, 15 ק"מ ממקום הטקס | החקירה נמשכת (בעולם)ישראל לוי
חטיבת גולני איתרה והשמידה מחסני אמצעי לחימה במרחב הביטחוני • משגרים, מקלעים, מטענים וטילים שנועדו לפגיעה בישראל | הפעילות נמשכת (צבא וביטחון)ב. ניסני
כטב"ם ישראלי תקף הבוקר רכב פיק-אפ באזור שוכין שבנפת נבטיה בדרום לבנון. בתקיפה נפגעו שני אנשים.צוות בבלי
לפי פרסום בוול סטריט ג'ורנל, ישראל שיתפה את ארה"ב במידע מודיעיני לפיו איראן שוקלת תוכנית חדשה להתנקש בנשיא טראמפ.צוות בבלי
שני תושבי שטחים נעצרו בנצרת ברכב עם לוחיות זיהוי מזויפות • התברר שהרכב נמכר לפירוק והוחזר לישראל בניגוד לחוק | פרטי המעצר (משטרה)דוד הכהן
ועדת החוקה סיימה ישיבה סוערת על שינוי שיטת הפריימריז • ח"כ בליכוד: "חייבים לתת לאנשים הזדמנות" | ההכרעה ביום ראשון בנוכחות נתניהו (פוליטי מדיני)קובי ישראל
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ