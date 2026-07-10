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נהג דרס לוחם מילואים למוות, הצית את רכבו ודיווח שהוא נגנב

תושב אום אל-פחם פגע ברוכב אופנוע בכביש 6 והמית אותו • במקום להעניק עזרה הצית את רכבו ודיווח כי נגנב | כתב אישום הוגש (משטרה)

דוד הכהן • בבלי • כ"ה בתמוז | 10.07.26 11:56