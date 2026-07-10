חילוץ דרמטי בא-ראם: לוחמי מג"ב הצילו אזרח ישראלי שנכנס בשוגג לשטח A

בבלי

רוסיה הגיבה לדיווחים לפיהם טורקיה מכרה את מערכות ההגנה האווירית S-400 שרכשה מרוסיה לאחת ממדינות המפרץ. לפי התגובה הרוסית, האפשרות שטורקיה תמכור את המערכות היא "נושא רגיש ביותר". רוסיה קיימה דיונים עם טורקיה בנושא והמגעים בין הצדדים יימשכו. כלי תקשורת טורקים דיווחו כי המכירה נועדה לאפשר את הסרת המניעה האמריקאית על מכירת מטוסי F-35 לטורקיה.