חוק פיצול היועמשי"ת: רוטמן דחה 14,500 הסתייגויות בלילה אחד
21 שעות של דיונים מורטי עצבים בוועדת החוקה • כל ההסתייגויות של האופוזיציה נדחו | "יועץ הוא יועץ, לא מפקד" (חוק ומשפט)
21 שעות של דיונים מורטי עצבים בוועדת החוקה • כל ההסתייגויות של האופוזיציה נדחו | "יועץ הוא יועץ, לא מפקד" (חוק ומשפט)
רוסיה הגיבה לדיווחים לפיהם טורקיה מכרה את מערכות ההגנה האווירית S-400 שרכשה מרוסיה לאחת ממדינות המפרץ. לפי התגובה הרוסית, האפשרות שטורקיה תמכור את המערכות היא "נושא רגיש ביותר". רוסיה קיימה דיונים עם טורקיה בנושא והמגעים בין הצדדים יימשכו. כלי תקשורת טורקים דיווחו כי המכירה נועדה לאפשר את הסרת המניעה האמריקאית על מכירת מטוסי F-35 לטורקיה.צוות בבלי
צה"ל תקף אתמול בדרום רצועת עזה וחיסל את המחבל יחיא סעיד מחמד חמדאן, ראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס. חמדאן פשט למחנה רעים במהלך הטבח ב-7 באוקטובר. בתקופה האחרונה קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל וניסה לשקם את יכולות חמאס. המחבל חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר לאחר שהיווה איום מיידי על כוחותינו.צוות בבלי
אזרח בן 30 מגבעת זאב נכנס בטעות לכפר א-ראם • לוחמי מג"ב הוקפצו למקום וחילצו אותו בבטחה | המשטרה מזהירה: הכניסה לשטחי A מסכנת חיים (משטרה)דוד הכהן
פרשן טורקי טוען כי העסקה כבר הושלמה • ארדואן רמז: 'המשיכו לעקוב אחרינו' | המשמעות החמורה עבור ישראל, שמנסה למנוע מטראמפ את המכירה (בעולם)יוסי נכטיגל
הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד ארבעה צעירים מהנגב. לפי האישום, תכננו לבצע פיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע, הפעילו קבוצות עם תכני טרור וחילקו תפקידים במסגרת התארגנות שהוגדרה כארגון טרור. חלק מהמעשים בוצעו כשהנאשמים היו קטינים (משטרה)משה כהן
תושב אום אל-פחם פגע ברוכב אופנוע בכביש 6 והמית אותו • במקום להעניק עזרה הצית את רכבו ודיווח כי נגנב | כתב אישום הוגש (משטרה)דוד הכהן
סוכנות פארס מכחישה דיווחים על אירוע ביטחוני במקדש האימאם רצ'א • אישור רשמי: שני הרוגים בירי בשכונת סראפראזאן, 15 ק"מ ממקום הטקס | החקירה נמשכת (בעולם)ישראל לוי
שלושה גורמים בהנהגת חמאס חו"ל חשפו כי הארגון חזר לקיים ישיבות בטורקיה • הבחירות לראש הלשכה המדינית התקיימו באיסטנבול | המשמעות האסטרטגית של המהלך (צבא וביטחון)אליהו לוי
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