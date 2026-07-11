חיסול ממוקד בצמרת הייצור: צה"ל השמיד בכיר במטה החמאס
סגירת חשבון בעזה: חיל האוויר חיסל את מפקד מטה הייצור של חמאס, שהוביל את תעשיית המשגרים של הארגון, לצד מפקד מחלקה נוסף. המבצע מסמן את היעד הבא של כוחותינו ברצועה - השמדת תשתית הטרור עד היסוד (צבא)
סגירת חשבון בעזה: חיל האוויר חיסל את מפקד מטה הייצור של חמאס, שהוביל את תעשיית המשגרים של הארגון, לצד מפקד מחלקה נוסף. המבצע מסמן את היעד הבא של כוחותינו ברצועה - השמדת תשתית הטרור עד היסוד (צבא)
הקרב על בית הקפה "בסמטה" שנפתח בשבת הידרדר למהומות אלימות ברחוב הנביאים. מפגינים חסמו צירים, שוטרים הותקפו, וקטין נעצר. המתיחות בין חרדים לחילונים מגיעה לשיאים חדשים ומאיימת להצית את העיר כולה בשבועות הקרובים (חדשות חרדים)קובי ישראל
באיראן מדווחים כי האדם שהופיע בהלווייתו השבוע של ח'אמנאי בפנים מכוסות ועורר שמועות וסקרנות ברחבי איראן הוא נכדו הבכור של המנהיג העליון שחוסל | על פי הדיווח הוא הופיע עם פנים מכוסות מכיוון שספג כוויות בפניו בתקיפה שבה סבו נהרג | בתחילה היו שמועות וטענות כי האדם שהופיע בהלוויה בפנים מכוסות הוא מוג'תבא ח'אמנאי (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
יום גורלי בליכוד: נתניהו יגיע מחר לוועדת החוקה כדי להכריע על מתווה הרשימה. שתי הצעות עומדות על הפרק, ושתיהן מאיימות על מעמדם של הח"כים המכהנים. בראש הוועדה המסדרת: צביקה ברוט וראשי ערים בכירים. מי ישרוד את הטלטלה (פוליטי מדיני)קובי ישראל
ראש השב"כ סבר שההדלפה לא מצדיקה חקירה • לחץ מלשכת ראש הממשלה הביא לשינוי עמדה | הפרשה שמזעזעת את מערכת הביטחון (פוליטי מדיני)יוני גבאי ודניאל הרץ
שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי גילה בראיון כי ישראל עדכנה את וושינגטון על תוכנית איראנית להתנקש בנשיא טראמפ. לדבריו, האיומים מצד איראן אינם חדשים והתנהלותה לא השתנתה. האקבי הוסיף כי ארה"ב לא רואה ראיות ממשיות לקיומו של מחנה מתון באיראן, וכי חזבאללה מהווה איום ישיר על ארצות הברית. השגריר ציין שהפסקת הסיוע האיראני לחזבאללה תחליש גם את חמאס ואת החות'ים, וכי ישראל מעוניינת בנסיגה מלאה מלבנון.צוות בבלי
חבר הכנסת מהליכוד הודיע כי לא יתמודד בפריימריז • עזב לאחר סדרת עימותים על חוק יסוד לימוד תורה וחוק הפטור | הקול האחרון נגד החרדים נעלם ממפלגת השלטון (פוליטי)יוני גבאי
סוכנים פדרליים הגיעו לבתי כתבי הניו יורק טיימס עם זימונים • הרקע: כתבה על מטוס הנשיא שקיבל מקטאר | מלחמה על חופש העיתונות (בעולם)יוסי נכטיגל
איראן על סף פיצוץ: המנהיג העליון החדש משביע את העם לנקמת דמים ומפרסם "רשימת חיסול" שחורה הכוללת את בכירי ממשלת ישראל, הנשיא טראמפ וצמרת המערב. "הפושעים ייקחו את משאלתם לקבר", מאיים חמינאי הצעיר (בעולם)דוד הכהן וב. ניסני
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