חיסול ממוקד בצמרת הייצור: צה"ל השמיד בכיר במטה החמאס

בבלי

שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי גילה בראיון כי ישראל עדכנה את וושינגטון על תוכנית איראנית להתנקש בנשיא טראמפ. לדבריו, האיומים מצד איראן אינם חדשים והתנהלותה לא השתנתה. האקבי הוסיף כי ארה"ב לא רואה ראיות ממשיות לקיומו של מחנה מתון באיראן, וכי חזבאללה מהווה איום ישיר על ארצות הברית. השגריר ציין שהפסקת הסיוע האיראני לחזבאללה תחליש גם את חמאס ואת החות'ים, וכי ישראל מעוניינת בנסיגה מלאה מלבנון.