המערכת הפוליטית מימין ומשמאל בהודעות חריגות על פטירתו של הסנאטור גראהם
שר החוץ גדעון סער הגיב על פטירתו של הסנאטור האמריקני אוהד ישראל: "הסנאטור הטוב ביותר" • נשיא המדינה הרצוג: "מגדלור של בהירות מוסרית" | התגובות המלאות מהמערכת הפוליטית (בעולם)
שר החוץ גדעון סער הגיב על פטירתו של הסנאטור האמריקני אוהד ישראל: "הסנאטור הטוב ביותר" • נשיא המדינה הרצוג: "מגדלור של בהירות מוסרית" | התגובות המלאות מהמערכת הפוליטית (בעולם)
צבא ירדן דיווח כי 3 טילים איראנים נפלו הבוקר בשטח ירדן וגרמו לנזקים קלים לרכוש. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם הלך לעולמו במפתיע בגיל 71, ברשתות התקשורת בארצות הברית דיווחו על רגעיו האחרונים ומה הוביל למותו • המשמעות של מותו בסנאט האמריקני לגבי המשך הלחימה מול איראן | ולסיום: ההספדים הנרגשים והחריגים של ראש הממשלה בנימין נתניהו והנשיא טראמפ (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
דובר צה"ל הודיע כי בעקבות תקלה טכנית הופצה בטעות הנחייה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. צה"ל הבהיר שאין חשש לאירוע ביטחוני והאירוע מתוחקר.צוות בבלי
במהלך הלילה קפצו כוחות צה"ל למרחב הכפרים אל מועייר וחרבת אבו פאלח בחטיבת בנימין, לאחר שאזרח ישראלי דיווח על שמיעת ירי לעברו. בחסדי השם אין נפגעים. הכוחות מבצעים סריקות במרחב בו שהה האזרח, סורקים אחר חשודים בכפר וחוסמים צירים באזור.צוות בבלי
מחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני וראש משלחת המו"מ האיראנית, פרסם בעקבות האירועים במצר הורמוז: "עידן העסקאות החד-צדדיות הסתיים. אמרנו לכם: עמדו בהתחייבויותיכם - או שתשלמו את המחיר. המציאות כבר דופקת בדלת". קאליבף ציטט סעיף ממזכר ההבנות המתיר לכאורה לאיראן לדאוג לסידורי מעבר בטוח בהורמוז. איראן טוענת שכיבוי האיתות של הספינה הקפריסאית שביקשה לעבור בהורמוז גרם לסיכון ביטחוני ולכן הותקפה.צוות בבלי
צוותי המשא ומתן האמריקנים העבירו איום דרמטי לאיראן, ואף הציבו אולטימטום שיפוג הלילה בשעה 12, כך לפי דיווח דרמטי המתפרסם באקסיוס | בניגוד לאיומים אחרים שפרסם הנשיא ברשת החברתית שלו, נראה כי הפעם מדובר באיום אמיתי שהועבר בערוצים המקובלים (מדיני)ישראל גראדווהל
הקרב על בית הקפה "בסמטה" שנפתח בשבת הידרדר למהומות אלימות ברחוב הנביאים. מפגינים חסמו צירים, שוטרים הותקפו, וקטין נעצר. המתיחות בין חרדים לחילונים מגיעה לשיאים חדשים ומאיימת להצית את העיר כולה בשבועות הקרובים (חדשות חרדים)קובי ישראל
באיראן מדווחים כי האדם שהופיע בהלווייתו השבוע של ח'אמנאי בפנים מכוסות ועורר שמועות וסקרנות ברחבי איראן הוא נכדו הבכור של המנהיג העליון שחוסל | על פי הדיווח הוא הופיע עם פנים מכוסות מכיוון שספג כוויות בפניו בתקיפה שבה סבו נהרג | בתחילה היו שמועות וטענות כי האדם שהופיע בהלוויה בפנים מכוסות הוא מוג'תבא ח'אמנאי (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
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