העצור טיפס לתקרה בבית מעצר שם מאושפזים זקוקים לבריאות הנפש ושבר אותה

מתיחות ביטחונית

שרי הממשלה מאשרים בשעות אלו הארכת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף • במסמך שהועבר לשרים: 'סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית' | כל הפרטים על ההחלטה הדחופה (צבא וביטחון)