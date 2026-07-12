העצור טיפס לתקרה בבית מעצר שם מאושפזים זקוקים לבריאות הנפש ושבר אותה
עצור במהלך שהייתו במסדרון מרכז בריאות הנפש טיפס אל חלל התקרה • הסוהרים השתלטו עליו והעבירו אותו לתאו | מפקד מחוז מרכז הנחה על הקמת קצין בודק (בארץ)
עצור במהלך שהייתו במסדרון מרכז בריאות הנפש טיפס אל חלל התקרה • הסוהרים השתלטו עליו והעבירו אותו לתאו | מפקד מחוז מרכז הנחה על הקמת קצין בודק (בארץ)
שרי הממשלה מאשרים בשעות אלו הארכת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף • במסמך שהועבר לשרים: 'סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית' | כל הפרטים על ההחלטה הדחופה (צבא וביטחון)קובי אטינגר
צבא ירדן דיווח כי 3 טילים איראנים נפלו הבוקר בשטח ירדן וגרמו לנזקים קלים לרכוש. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם הלך לעולמו במפתיע בגיל 71, ברשתות התקשורת בארצות הברית דיווחו על רגעיו האחרונים ומה הוביל למותו • המשמעות של מותו בסנאט האמריקני לגבי המשך הלחימה מול איראן | ולסיום: ההספדים הנרגשים והחריגים של ראש הממשלה בנימין נתניהו והנשיא טראמפ (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
שר החוץ גדעון סער הגיב על פטירתו של הסנאטור האמריקני אוהד ישראל: "הסנאטור הטוב ביותר" • נשיא המדינה הרצוג: "מגדלור של בהירות מוסרית" | התגובות המלאות מהמערכת הפוליטית (בעולם)קובי אטינגר
דובר צה"ל הודיע כי בעקבות תקלה טכנית הופצה בטעות הנחייה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. צה"ל הבהיר שאין חשש לאירוע ביטחוני והאירוע מתוחקר.צוות בבלי
במהלך הלילה קפצו כוחות צה"ל למרחב הכפרים אל מועייר וחרבת אבו פאלח בחטיבת בנימין, לאחר שאזרח ישראלי דיווח על שמיעת ירי לעברו. בחסדי השם אין נפגעים. הכוחות מבצעים סריקות במרחב בו שהה האזרח, סורקים אחר חשודים בכפר וחוסמים צירים באזור.צוות בבלי
מחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני וראש משלחת המו"מ האיראנית, פרסם בעקבות האירועים במצר הורמוז: "עידן העסקאות החד-צדדיות הסתיים. אמרנו לכם: עמדו בהתחייבויותיכם - או שתשלמו את המחיר. המציאות כבר דופקת בדלת". קאליבף ציטט סעיף ממזכר ההבנות המתיר לכאורה לאיראן לדאוג לסידורי מעבר בטוח בהורמוז. איראן טוענת שכיבוי האיתות של הספינה הקפריסאית שביקשה לעבור בהורמוז גרם לסיכון ביטחוני ולכן הותקפה.צוות בבלי
צוותי המשא ומתן האמריקנים העבירו איום דרמטי לאיראן, ואף הציבו אולטימטום שיפוג הלילה בשעה 12, כך לפי דיווח דרמטי המתפרסם באקסיוס | בניגוד לאיומים אחרים שפרסם הנשיא ברשת החברתית שלו, נראה כי הפעם מדובר באיום אמיתי שהועבר בערוצים המקובלים (מדיני)ישראל גראדווהל
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