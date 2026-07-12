מבזק מתיחות ביטחונית

הממשלה מאריכה את 'המצב המיוחד בעורף' | הסיבה: 'סבירות גבוהה למתקפה'

שרי הממשלה מאשרים בשעות אלו הארכת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף • במסמך שהועבר לשרים: 'סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית' | כל הפרטים על ההחלטה הדחופה (צבא וביטחון)

קובי אטינגר • בבלי • כ"ז בתמוז | 12.07.26 11:21