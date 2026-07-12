בבלי
מבזק ארכיטקט קטאר המודרנית

בגיל 74: כך הלך לעולמו האיש שהפך את קטאר למעצמה - ותמך בחמאס

האמיר לשעבר שהדיח את אביו בהפיכה שקטה • הקים את 'אל-ג'זירה' והזרים מאות מיליונים לחמאס | מי היה האיש שעיצב את פני המזרח התיכון (בעולם)

אליהו לוי בבלי
א-תאני בריאיון
א-תאני בריאיון | צילום: צילום מסך
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