מבזק ארכיטקט קטאר המודרנית

בגיל 74: כך הלך לעולמו האיש שהפך את קטאר למעצמה - ותמך בחמאס

האמיר לשעבר שהדיח את אביו בהפיכה שקטה • הקים את 'אל-ג'זירה' והזרים מאות מיליונים לחמאס | מי היה האיש שעיצב את פני המזרח התיכון (בעולם)

אליהו לוי • בבלי • כ"ז בתמוז | 12.07.26 13:23