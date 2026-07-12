בגיל 74: כך הלך לעולמו האיש שהפך את קטאר למעצמה - ותמך בחמאס
האמיר לשעבר שהדיח את אביו בהפיכה שקטה • הקים את 'אל-ג'זירה' והזרים מאות מיליונים לחמאס | מי היה האיש שעיצב את פני המזרח התיכון (בעולם)
האמיר לשעבר שהדיח את אביו בהפיכה שקטה • הקים את 'אל-ג'זירה' והזרים מאות מיליונים לחמאס | מי היה האיש שעיצב את פני המזרח התיכון (בעולם)
קרן העושר הקטארית מפעילה לחץ כבד על פולקסווגן • רפאל מתכננת להקים מפעל ייצור למערכות ביטחון באוסנברוק | האם המימון של חמאס יכריע את העסקה? (צבא וביטחון)אליהו לוי
לורא לומר מעלה חשד להרעלה רוסית של הסנאטור גראהם • נתניהו שוקל לטוס להלוויה בדרום קרוליינה | איראן חוגגת: 'החדשות כל כך מתוקות' (בעולם)ישראל גרוס
שרי הממשלה מאשרים בשעות אלו הארכת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף • במסמך שהועבר לשרים: 'סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית' | כל הפרטים על ההחלטה הדחופה (צבא וביטחון)קובי אטינגר
עצור במהלך שהייתו במסדרון מרכז בריאות הנפש טיפס אל חלל התקרה • הסוהרים השתלטו עליו והעבירו אותו לתאו | מפקד מחוז מרכז הנחה על הקמת קצין בודק (בארץ)דוד הכהן
צבא ירדן דיווח כי 3 טילים איראנים נפלו הבוקר בשטח ירדן וגרמו לנזקים קלים לרכוש. בחסדי השם לא היו נפגעים.צוות בבלי
הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם הלך לעולמו במפתיע בגיל 71, ברשתות התקשורת בארצות הברית דיווחו על רגעיו האחרונים ומה הוביל למותו • המשמעות של מותו בסנאט האמריקני לגבי המשך הלחימה מול איראן | ולסיום: ההספדים הנרגשים והחריגים של ראש הממשלה בנימין נתניהו והנשיא טראמפ (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
שר החוץ גדעון סער הגיב על פטירתו של הסנאטור האמריקני אוהד ישראל: "הסנאטור הטוב ביותר" • נשיא המדינה הרצוג: "מגדלור של בהירות מוסרית" | התגובות המלאות מהמערכת הפוליטית (בעולם)קובי אטינגר
דובר צה"ל הודיע כי בעקבות תקלה טכנית הופצה בטעות הנחייה מקדימה לטלפונים ניידים במרכז הארץ. צה"ל הבהיר שאין חשש לאירוע ביטחוני והאירוע מתוחקר.צוות בבלי
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