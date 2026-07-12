החשד בארה"ב: האם רוסיה הרעילה את הסנאטור ידיד ישראל?

ארכיטקט קטאר המודרנית

האמיר לשעבר שהדיח את אביו בהפיכה שקטה • הקים את 'אל-ג'זירה' והזרים מאות מיליונים לחמאס | מי היה האיש שעיצב את פני המזרח התיכון (בעולם)