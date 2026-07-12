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כטב"מ ישראלי תקף מחרטה במערב עזה - דיווחים על נפגעים

כטב"מ ישראלי תקף את מחרטת בית עפאנה ברחוב א-צנאעה במערב העיר עזה בשלושה טילים. על פי דיווחים, יש נפגעים בתקיפה.

צוות בבלי בבלי
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