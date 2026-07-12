החוק למניעת מעצרים אושר: כך היעוץ המשפטי נערך לבטל אותו
ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצרים • הייעוץ המשפטי הזהיר: קשיים חוקתיים משמעותיים | ח"כ אשר במתקפה: הפכתם 90 אלף איש לפורעי חוק (חדשות חרדים)
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ענת כנפו מ'יש עתיד' הקימה תנועה אזרחית חדשה • נשים ממגזרים שונים מתארגנות להשפעה על הכנסת | השימוש המושאל בשם המזכיר את מועצת חכמי התורה (חדשות)דוד קליין
היועמ"שית מאשימה את ועדת הכספים בהקפאת דיונים • 23 תורמים חרדים מבקשים להצטרף לעתירה | הקרב על כספי התרומות לישיבות (חוק ומשפט)חיים כהן
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כטב"מ ישראלי תקף את מחרטת בית עפאנה ברחוב א-צנאעה במערב העיר עזה בשלושה טילים. על פי דיווחים, יש נפגעים בתקיפה.צוות בבלי
נערה חילונית חילקה עלונים הקוראים לסרב לשירות בצה"ל • המנהל איים בהשעייה והשווה את המעשה להנחת תפילין | העירייה מכריזה: "השירות בצה"ל ערך מקודש" (בארץ)משה כץ
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לורא לומר מעלה חשד להרעלה רוסית של הסנאטור גראהם • נתניהו שוקל לטוס להלוויה בדרום קרוליינה | איראן חוגגת: 'החדשות כל כך מתוקות' (בעולם)ישראל גרוס
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