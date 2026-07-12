החוק למניעת מעצרים אושר: כך היעוץ המשפטי נערך לבטל אותו

פנייה דחופה

התנועה פונה ליועמ"ש ולפרקליט המדינה בדרישה לפתוח בחקירה נגד זיני • החשד: פגישה פרטית עם ברדוגו לקידום חקירה נגד ערוץ 12 | 'דגל שחור מעל ממלכתיות השב"כ' (חוק ומשפט)