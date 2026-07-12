מבזק פנייה דחופה

חשד להפרת אמונים: התנועה לאיכות השלטון דורשת חקירה פלילית נגד ראש השב"כ

התנועה פונה ליועמ"ש ולפרקליט המדינה בדרישה לפתוח בחקירה נגד זיני • החשד: פגישה פרטית עם ברדוגו לקידום חקירה נגד ערוץ 12 | 'דגל שחור מעל ממלכתיות השב"כ' (חוק ומשפט)

דוד ישראלי • בבלי • כ"ז בתמוז | 12.07.26 14:43