בבלי
מבזק במהלך הטקס החגיגי

"פוליטיקה זה כמו טשולנט": הרב הראשי מספר על העצה שנתן לדיין המוכר

הרב הראשי סיפר על הצעה פוליטית שקיבל הדיין הנודע • הרב זרביב אישר: 'אשתי הצילה אותי כמו און בן פלת' | הדימוי המשעשע שעורר מחיאות כפיים (חרדים)

חיים כהן בבלי
הרב הראשי הגר"ק בר
הרב הראשי הגר"ק בר | צילום: צילום: חיים גולדברג/Flash90
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