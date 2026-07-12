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שולט בוונצואלה מוושינגטון: כך הפך רוביו ל'משנה למלך' במדינה זרה

רוביו מחליט על תקציב ונצואלה דרך וואטסאפ עם הנשיאה הזמנית • שליטה מוחלטת על הנפט והכלכלה | כך נוצר 'סגן המלך' הראשון מאז עיראק (בעולם)