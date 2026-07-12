המחקר חושף: כך הצבא הפלסטיני מאיים על מדינת ישראל - ואלו ההמלצות
מחקר חדש חושף כי ביהודה ושומרון צמח צבא טרור של 70 אלף איש • הכוח שנולד באוסלו ככוח שיטור מצומצם חרג לחלוטין מייעודו | האיום הקיומי שממתין לפקודה (צבא וביטחון)
מחקר חדש חושף כי ביהודה ושומרון צמח צבא טרור של 70 אלף איש • הכוח שנולד באוסלו ככוח שיטור מצומצם חרג לחלוטין מייעודו | האיום הקיומי שממתין לפקודה (צבא וביטחון)
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רוביו מחליט על תקציב ונצואלה דרך וואטסאפ עם הנשיאה הזמנית • שליטה מוחלטת על הנפט והכלכלה | כך נוצר 'סגן המלך' הראשון מאז עיראק (בעולם)ישראל גרוס
הרב הראשי סיפר על הצעה פוליטית שקיבל הדיין הנודע • הרב זרביב אישר: 'אשתי הצילה אותי כמו און בן פלת' | הדימוי המשעשע שעורר מחיאות כפיים (חרדים)חיים כהן
כ-300 תושבים פונו בבהילות מהאזור • רובה סער ואקדח טעונים נחשפו ברכב | שר הפנים: החשוד אותר (בעולם)ישראל גרוס
ענת כנפו מ'יש עתיד' הקימה תנועה אזרחית חדשה • נשים ממגזרים שונים מתארגנות להשפעה על הכנסת | השימוש המושאל בשם המזכיר את מועצת חכמי התורה (חדשות)דוד קליין
היועמ"שית מאשימה את ועדת הכספים בהקפאת דיונים • 23 תורמים חרדים מבקשים להצטרף לעתירה | הקרב על כספי התרומות לישיבות (חוק ומשפט)חיים כהן
התנועה פונה ליועמ"ש ולפרקליט המדינה בדרישה לפתוח בחקירה נגד זיני • החשד: פגישה פרטית עם ברדוגו לקידום חקירה נגד ערוץ 12 | 'דגל שחור מעל ממלכתיות השב"כ' (חוק ומשפט)דוד ישראלי
ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצרים • הייעוץ המשפטי הזהיר: קשיים חוקתיים משמעותיים | ח"כ אשר במתקפה: הפכתם 90 אלף איש לפורעי חוק (חדשות חרדים)דוד קליין
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