האמריקנית האחרונה שחיה בתוך 'ריאת ברזל' נפטרה: 70 שנה במכשיר הנשמה
חיה 70 שנה עם שיתוק מהצוואר ומטה • הקורונה החמירה את מצבה והפכה אותה לתלויה במכשיר 24 שעות | סיפור חיים מדהים של אישה שלא ויתרה (בעולם)
חיה 70 שנה עם שיתוק מהצוואר ומטה • הקורונה החמירה את מצבה והפכה אותה לתלויה במכשיר 24 שעות | סיפור חיים מדהים של אישה שלא ויתרה (בעולם)
ועדת הכנסת קבעה את תאריך הפיזור ב-ב' אב • הממשלה השלימה קדנציה מלאה לראשונה מזה 53 שנה | מרתון חקיקה אחרון: חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים על הפרק (חדשות)דוד קליין
חייל שפינה גופות שרופות של חבריו ברפיח סובל מפוסט-טראומה קשה • התייצב מיוזמתו להסדיר מעמדו ונעצר למעלה מ-9 ימים | "למה לעשות דבר כזה לחייל שנתן את הלב שלו?" (צבא וביטחון)ישראל לוי
שוטרי תחנת עיירות סיכלו גניבת מיגוניות ציבוריות בדרום • שני נהגי משאיות נעצרו לחקירה | אמצעי ההגנה הקריטיים הוחזרו למקומם (משטרה)משה כץ
צה"ל חיסל בסוף השבוע את המחבל חסן מצטפא זהיר אלרזינה מחמאס, שהיווה איום מיידי על כוחות צה"ל בצפון רצועת עזה. אלרזינה ניסה להטמין מטענים במרחב הקו הצהוב וקידם מתווי טרור נוספים. בתקיפה נוספת בשבוע שעבר חוסל מחמד מחמוד עבד אלמעטי פיומי, מחבל נוח'בה בחמאס שקידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. שני המחבלים חוסלו בתקיפות אוויריות לאחר שהיוו איום מיידי על הכוחות הפועלים במרחב.צוות בבלי
גבר בן 63 עם מחלות לב וסוכרת עבר עקירת 12 שיניים והשתלת 10 שתלים, במהלך ביקור אחד במרפאת שיניים | הרשויות הורו על סגירת המרפאה והחזר כספי (בעולם)אריה רוזן
האם תדלוק אווירי מורכב בלב ים, כשתא הטייס ריק, זה דבר אפשרי? | ה-MQ-25A סטינגריי כבר כאן, והוא עושה את הבלתי יאומן באופן אוטונומי לחלוטין (חדשות בעולם)דני שפיץ
תושב באר שבע בן 35 נעצר "על חם" בשעת לילה מאוחרת על ידי שוטרי תחנת תל אביב צפון, בעת שפרץ לחנות נוחות ברחוב ויינשל וניסה לגנוב אלכוהול וסיגריות בשווי אלפי שקלים. בחקירה התברר כי יומיים קודם לכן כבר הספיק "לבקר" במחסן של אותו העסק ולשדוד ממנו סחורה יקרה | צפו בתיעוד יוצא דופן של הפריצה והמעצר - בתוך החנות (משטרה)קובי אטינגר
במשך ימים, איראן כולה וקהילת המודיעין העולמית ניסו להבין מי עומד מאחורי הכיסוי השחור והכובע שהסתירו את פניו של האיש שעמד בשורה הראשונה בהלוויית הענק (חדשות העולם)דני שפיץ
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