"הוא מריח גופות כל הלילה": מטריד - לוחם גבעתי נכלא ללא טיפול נפשי

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תושב באר שבע בן 35 נעצר "על חם" בשעת לילה מאוחרת על ידי שוטרי תחנת תל אביב צפון, בעת שפרץ לחנות נוחות ברחוב ויינשל וניסה לגנוב אלכוהול וסיגריות בשווי אלפי שקלים. בחקירה התברר כי יומיים קודם לכן כבר הספיק "לבקר" במחסן של אותו העסק ולשדוד ממנו סחורה יקרה | צפו בתיעוד יוצא דופן של הפריצה והמעצר - בתוך החנות (משטרה)