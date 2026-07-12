דיווח: 3 טילים איראנים פגעו באזור נמל בכווית
כלי תקשורת עיראקים מדווחים כי 3 טילים בליסטיים איראנים פגעו באזור הנמל של כווית. לפי הדיווחים, במקום נמצאות סוללות טילי קרקע-קרקע אמריקאיות מסוג ATACMS.
כלי תקשורת עיראקים מדווחים כי 3 טילים בליסטיים איראנים פגעו באזור הנמל של כווית. לפי הדיווחים, במקום נמצאות סוללות טילי קרקע-קרקע אמריקאיות מסוג ATACMS.
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