דיווח: 3 טילים איראנים פגעו באזור נמל בכווית

הכל עובר תחת ידיו

מרקו רוביו, מזכיר המדינה האמריקני הוא האיש שמנהל בפועל את וונצואלה ממשרדו בוושינגטון הבירה, כך עולה מתחקיר של הניו יורק טיימס | רוביו מנהל את כספיה של המדינה ואף משלם משכורות לעובדיה, באופן המונע שחיתות שלטונית במדינה הדרום-אמריקנית (בעולם)