הקרב נמשך: בית המשפט בהחלטה החדשה בעניינו של מרדכי דוד
לאחר בקשתה של הדס קליין, בית משפט השלום בתל אביב פרסם את הכרעתו בעניינו של מרדכי דוד (משפט)
לאחר בקשתה של הדס קליין, בית משפט השלום בתל אביב פרסם את הכרעתו בעניינו של מרדכי דוד (משפט)
ארה"ב ואיראן פתחו אחר הצהריים בסדרת מתקפות הדדיות חדשות, כך עולה מדיווחים בעולם | איראן תקפה משגרים אמריקנים בכווית ופתחה באש לעבר ספינות במצר הורמוז | במקביל, דיווחים על סדרת פיצוצים באי קאשם ובבנדר עבאס, ככל הנראה בעקבות תקיפות אמריקניות (חדשות)בבלי
צה"ל תקף והשמיד אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס במרחב עיר עזה. לפי דובר צה"ל, מחבלי חמאס פעלו באתר בניגוד להסכם הפסקת האש, וייצרו רכיבי נשק כדי לשקם את יכולות הארגון. האתר הותקף בעת שפעלו בתוכו מספר מחבלים שעסקו בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן פרסם פוסט אבל לזכרו של הסנאטור לינדזי גרהאם ששירת לצידו במשך עשור בזמן שהיו שניהם סנאטורים | למרות היותו מהצד השני של המפה הפוליטית, כך ספד ביידן לסנאטור הרפובליקני המנוח (חדשות)בבלי
משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח על גניבת ענק של מוצרי מזון ממטבח בסיס צבאי באזור חיפה. שוטרי תחנת טירת כרמל שהגיעו למקום איתרו רכב חשוד בסמוך למטבח, ובתוכו נתפסו כ-450 קילוגרמים של בשר ודגים לצד עשרות שקיות קפה בשווי עשרות אלפי שקלים (בארץ)מישאל לוי
היום מציינים בצרפת את יום זיכויו של אלפרד דרייפוס, הקצין היהודי שהורשע בריגול בגלל היותו יהודי וזיכויו הסופי ב-12 ביולי 1906 | זה מה שאמר מקרון בנושא האנטישמיות (חדשות)ישראל גראדווהל
טראמפ חשף את תוכן השיחה האחרונה עם הסנאטור לינדזי גרהאם, שעות ספורות לפני מותו הפתאומי (בעולם)אריה רוזן
כלי תקשורת עיראקים מדווחים כי 3 טילים בליסטיים איראנים פגעו באזור הנמל של כווית. לפי הדיווחים, במקום נמצאות סוללות טילי קרקע-קרקע אמריקאיות מסוג ATACMS.צוות בבלי
ועדת הכנסת קבעה את תאריך הפיזור ב-ב' אב • הממשלה השלימה קדנציה מלאה לראשונה מזה 53 שנה | מרתון חקיקה אחרון: חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים על הפרק (חדשות)דוד קליין
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