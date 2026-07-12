הקרב נמשך: בית המשפט בהחלטה החדשה בעניינו של מרדכי דוד

בבלי

צה"ל תקף והשמיד אתר לייצור אמצעי לחימה של חמאס במרחב עיר עזה. לפי דובר צה"ל, מחבלי חמאס פעלו באתר בניגוד להסכם הפסקת האש, וייצרו רכיבי נשק כדי לשקם את יכולות הארגון. האתר הותקף בעת שפעלו בתוכו מספר מחבלים שעסקו בקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול להסרת כל איום מיידי.