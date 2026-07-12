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120 שנה לפרשת דרייפוס: מקרון בנאום מפתיע בגנות האנטישמיות

היום מציינים בצרפת את יום זיכויו של אלפרד דרייפוס, הקצין היהודי שהורשע בריגול בגלל היותו יהודי וזיכויו הסופי ב-12 ביולי 1906 | זה מה שאמר מקרון בנושא האנטישמיות (חדשות)