גם הלילה: ארה"ב תקפה עשרות מטרות נוספות באיראן - טהרן השיבה באש

כך זה נחשף

אחרי שהשגריר האקבי חשף כי ישראל מסרה מידע מודיעיני לנשיא טראמפ על תוכנית איראנית לחסלו, הערב נחשף כי מודיעין זר, הוא שקלט את ההערכות האיראנית לחיסול טראמפ על אדמת טורקיה, וזה מה שגרם להחלפת המטוס הנשיאותי | בכירים איראנים ראו בהגעה של טראמפ לשם כהזדמנות בלתי חוזרת, אבל אותו מודיעין זר הזהיר את האמריקאנים מבעוד מועד (בעולם)