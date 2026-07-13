גם הלילה: ארה"ב תקפה עשרות מטרות נוספות באיראן - טהרן השיבה באש
פיקוד המרכז האמריקני השלים גלי תקיפות נוספים באיראן • משמרות המהפכה תקפו בסיסים בירדן ובחריין | חילופי מהלומות ללא הפסקה (בעולם)
פיקוד המרכז האמריקני השלים גלי תקיפות נוספים באיראן • משמרות המהפכה תקפו בסיסים בירדן ובחריין | חילופי מהלומות ללא הפסקה (בעולם)
פיקוד מרכז של ארה"ב (סנטקום) הודיע כי תקף הלילה עשרות יעדים באיראן, בהם מערכות הגנה אווירית, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים, כטב"מים וסירות קטנות. לראשונה השתמש צבא ארה"ב בכלי שיט מתאבדים. התקיפות בוצעו לאורך כל רצועת החוף האיראנית, בדגש על מחוז ח'וזאסתן העתיר במתקני אנרגיה - לראשונה מאז הפסקת האש תקפה ארה"ב יעדים בעומק איראן ולא רק בקרבת הורמוז. איראן הגיבה בתקיפת יעדים בכווית, בחריין ובירדן.צוות בבלי
למרות ההסלמה באזור, בישראל מעריכים, כולל בדיון אצל רה"מ הערב, כי ההבנה האיראנית היא שתקיפה של אתרים בישראל או אוכלוסייה ישראלית תחזיר את המלחמה לעצימות גבוהה, ומעגל ההסלמה ייצא משליטה | גורם ישראלי אמר כי "כולנו מקווים להתבדות בהערכה ושאיראן תעשה את הטעות" (בעולם, מדיני)דניאל הרץ
שוטרי מחוז ש"י הפתיעו חוליית עבריינים בעיצומו של פירוק רכב שנגנב שעות ספורות קודם לכן מירושלים; בתום מרדף רגלי נעצרו שני חשודים, בהם קטין שהתחזה לאחר ונתקבל כי הוא דרוש לחקירה במרכז הארץ (בארץ)דניאל הרץ
ההתקדמות לקראת פיזור הכנסת והיציאה לבחירות, מאיצה את מספר הסקרים בכלי התקשורת בישראל, כאשר סקר שפורסם הערב עלול לגרום לדאגה רבה במחנה נתניהו | מי המפלגה המובילה וכמה מקבלים בנט ולפיד? כמה ישיג גוש נתניהו ובאיזה סיטואציה יקבל גוש מתנגדי נתניהו 61 מנדטים - ללא המפלגות הערביות? כל המספרים (פוליטי)יוני גבאי
לאחר שנה של עבודת תחקיר מקיפה, משטרת ישראל תחל ממחר להציג למשפחות השכולות את ממצאי תחקירי אירועי טבח שמחת תורה • במקביל, משלימה המשטרה את התחקירים הרוחביים על פעילות כלל המחוזות והאגפים, לקראת יישום הלקחים וחיזוק המוכנות המבצעית (משטרה)קובי ישראל
אבל כבד ירד על היישוב נריה לאחר שקהילת היישוב הודיעה היום על פטירתו של הקצין איתן ישראל קנטמן ז"ל, בן 23 ותושב היישוב | איתן ז"ל הוא בנם של בניה ונעמה קנטמן, ואחיהם של אלקנה, תמר, יאיר, יונתן ומשה אחיה | פרטי הלוויה והשבעה יימסרו בהמשך (צבא)ב. ניסני
אחרי שהשגריר האקבי חשף כי ישראל מסרה מידע מודיעיני לנשיא טראמפ על תוכנית איראנית לחסלו, הערב נחשף כי מודיעין זר, הוא שקלט את ההערכות האיראנית לחיסול טראמפ על אדמת טורקיה, וזה מה שגרם להחלפת המטוס הנשיאותי | בכירים איראנים ראו בהגעה של טראמפ לשם כהזדמנות בלתי חוזרת, אבל אותו מודיעין זר הזהיר את האמריקאנים מבעוד מועד (בעולם)יוסי נכטיגל
משלימה את ימיה: הכנסת ה-25 מפתיעה את האופוזיציה | ההתבטאות של הראש"ל הגר"י יוסף - ההכחשה והמסרים הפוליטיים | "טעות בזיהוי" - והכאה עד זוב דם: אברך הותקף באשדוד באכזריות - בן גביר שותק | שיכון סקווירא כמרקחה: שוטר העניק דו"חות לאדמו"ר - והתנצל | מה עושים בישיבה ליטאית כשאין גנרטור? כל הפרטים מחדק"ס (מעייריב)איצלה כץ
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