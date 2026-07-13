הסנאטור הרפובליקני הבכיר התייחס לראשונה לאשפוזו ומכחיש את השמועות
הסנאטור מיץ' מקונל מסר כי עזב את בית החולים ומחלים במרכז שיקום, לאחר שהתמודד עם נפילה ודלקת ריאות קלה | מקונל הכחיש את השמועות על מצבו הרפואי (בעולם)
הסנאטור מיץ' מקונל מסר כי עזב את בית החולים ומחלים במרכז שיקום, לאחר שהתמודד עם נפילה ודלקת ריאות קלה | מקונל הכחיש את השמועות על מצבו הרפואי (בעולם)
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) השלים הלילה (שני) גל חדש של תקיפות נגד איראן ופגע בעשרות מטרות כדי לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף ספנות בינלאומית במצר הורמוז | בין היעדים שהותקפו: מערכות הגנה אווירית צבאיות איראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים ורחפנים וסירות קטנות | בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקאיים, ספינות חיל הים ורחפנים | צפו בתיעוד של התקיפות (בעולם)ב. ניסני
המשטרה הודיעה כי מאות שוטרים לצד לוחמי מג"ב ויחידות מיוחדות, פושטים על עשרות יעדים ועוצרים עשרות חשודים | הרקע הוא חקירה סמויה ממושכת | כל הפרטים (חדשות)קובי רוזן
פיקוד מרכז של ארה"ב (סנטקום) הודיע כי תקף הלילה עשרות יעדים באיראן, בהם מערכות הגנה אווירית, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים, כטב"מים וסירות קטנות. לראשונה השתמש צבא ארה"ב בכלי שיט מתאבדים. התקיפות בוצעו לאורך כל רצועת החוף האיראנית, בדגש על מחוז ח'וזאסתן העתיר במתקני אנרגיה - לראשונה מאז הפסקת האש תקפה ארה"ב יעדים בעומק איראן ולא רק בקרבת הורמוז. איראן הגיבה בתקיפת יעדים בכווית, בחריין ובירדן.צוות בבלי
פיקוד המרכז האמריקני השלים גלי תקיפות נוספים באיראן • משמרות המהפכה תקפו בסיסים בירדן ובחריין | חילופי מהלומות ללא הפסקה (בעולם)אליהו לוי
למרות ההסלמה באזור, בישראל מעריכים, כולל בדיון אצל רה"מ הערב, כי ההבנה האיראנית היא שתקיפה של אתרים בישראל או אוכלוסייה ישראלית תחזיר את המלחמה לעצימות גבוהה, ומעגל ההסלמה ייצא משליטה | גורם ישראלי אמר כי "כולנו מקווים להתבדות בהערכה ושאיראן תעשה את הטעות" (בעולם, מדיני)דניאל הרץ
שוטרי מחוז ש"י הפתיעו חוליית עבריינים בעיצומו של פירוק רכב שנגנב שעות ספורות קודם לכן מירושלים; בתום מרדף רגלי נעצרו שני חשודים, בהם קטין שהתחזה לאחר ונתקבל כי הוא דרוש לחקירה במרכז הארץ (בארץ)דניאל הרץ
ההתקדמות לקראת פיזור הכנסת והיציאה לבחירות, מאיצה את מספר הסקרים בכלי התקשורת בישראל, כאשר סקר שפורסם הערב עלול לגרום לדאגה רבה במחנה נתניהו | מי המפלגה המובילה וכמה מקבלים בנט ולפיד? כמה ישיג גוש נתניהו ובאיזה סיטואציה יקבל גוש מתנגדי נתניהו 61 מנדטים - ללא המפלגות הערביות? כל המספרים (פוליטי)יוני גבאי
לאחר שנה של עבודת תחקיר מקיפה, משטרת ישראל תחל ממחר להציג למשפחות השכולות את ממצאי תחקירי אירועי טבח שמחת תורה • במקביל, משלימה המשטרה את התחקירים הרוחביים על פעילות כלל המחוזות והאגפים, לקראת יישום הלקחים וחיזוק המוכנות המבצעית (משטרה)קובי ישראל
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