מרתון חקיקה חסר תקדים: 5 ימים רצופים עד פיזור הכנסת - זה מה שצפוי
המליאה תינעל ביום שישי בבוקר לאחר מרתון חקיקה חסר תקדים • חוק יסוד לימוד תורה יעלה ראשון להצבעה, אחריו חוק המעצרים של דרעי | הסיעות החרדיות: החקיקה שלנו תהיה ראשונה בסדר היום (חדשות)
המליאה תינעל ביום שישי בבוקר לאחר מרתון חקיקה חסר תקדים • חוק יסוד לימוד תורה יעלה ראשון להצבעה, אחריו חוק המעצרים של דרעי | הסיעות החרדיות: החקיקה שלנו תהיה ראשונה בסדר היום (חדשות)
שכונת קרוואנים ראשונה הוצבה ביישוב גנים בצפון השומרון, 20 שנה לאחר שהיישוב פונה. יוסי דגן, ראש מועצת שומרון שהוביל את הובלת הקרוואנים, בירך "שהחיינו" והוסיף: "גנים יהיה יישוב ענק. עם ישראל חוזר הביתה! 21 שנה של מאבק נחוש מאז הגירוש אנחנו זוכים להציב את המבנים ולתקן בידינו. סוף הצדק לנצח".צוות בבלי
נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם הודעת תנחומים על מותו של השייח' חמד בן ח'ליפה אאל ת'אני, אביו של שליט קטר הנוכחי. מקרון כתב כי השייח' חמד "חי כאדם גדול מהחיים, והיום הוא הופך לאגדה". לדבריו, השייח' חמד היה "מנהיג בעל חזון שפעל למען שאיפות עמו, והיה הכוח המניע מאחורי המודרניזציה המרשימה של קטר בכל התחומים, והפך את מדינתו לשחקן עולמי מוכר ומוערך". מקרון הוסיף כי השייח' חמד פעל לבניית מערכת יחסים חזקה עם צרפת, והביע מחויבות להעמיק את השותפות האסטרטגית עם בנו השייח' תמים.צוות בבלי
שלוש שנים אחרי הטבח הנורא, פרטים חדשים ומטלטלים נחשפים בערוץ 12 | מסמך בלעדי שנכתב בכתב ידו של יחיא סינוואר, אדריכל הטבח, המסמך חושף תכנון מדוקדק, קר רוח ומטורף לחלוטין של המתקפה האכזרית ביותר בתולדות המדינה, כולל היערכות לתרחישי קיצון שטרם נשמעו (חדשות בעולם)דני שפיץ
שופרות המשטר האיראני "לקחו אחריות" על מותו של הסנאטור לינדזי גרהאם, למרות שההערכה היא כי הוא מת בנסיבות טבעיות | בעיתון המשויך למשטר נראים נתניהו, טראמפ ובכירי מערכת הביטחון בישראל ובארה"ב בוכים על קברו של הסנאטור האהוב, לצד איום: "התכוננו למוות פתאומי" (חדשות)ישראל גראדווהל
בפעילות שוטרי מחוז ירושלים, נוסע סמוי הפיל ברשת נהגים שפעלו כדרייברים והסיעו בשכר ללא רישיון מתאים | 5 נהגים זומנו לבית המשפט | תיעוד (משטרה)קובי רוזן
קצין משטרה יהודי ותיק, שהיה היהודי היחיד בתחנתו, הגיע להסכם פשרה בסך 80,000 דולר מול הרשות המקומית, לאחר שהגיש תביעה בגין אפליה אנטישמית והתנכלות במקום העבודה. הקצין התלונן בעבר כי סמל בתחנה לעג למסורת היהודית ולאוכל כשר במהלך ברבקיו מחלקתי, וטען כי מאז שדיווח על המקרה, הוא קודם באופן שיטתי וסומן על ידי מפקדיו (בעולם)קובי רוזן
הסנאטור מיץ' מקונל מסר כי עזב את בית החולים ומחלים במרכז שיקום, לאחר שהתמודד עם נפילה ודלקת ריאות קלה | מקונל הכחיש את השמועות על מצבו הרפואי (בעולם)יוסי נכטיגל
פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) השלים הלילה (שני) גל חדש של תקיפות נגד איראן ופגע בעשרות מטרות כדי לפגוע ביכולתה של איראן להמשיך לתקוף ספנות בינלאומית במצר הורמוז | בין היעדים שהותקפו: מערכות הגנה אווירית צבאיות איראניות, אתרי מכ"ם חופיים, יכולות טילים ורחפנים וסירות קטנות | בתקיפות השתתפו מטוסי קרב אמריקאיים, ספינות חיל הים ורחפנים | צפו בתיעוד של התקיפות (בעולם)ב. ניסני
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