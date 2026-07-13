"מחזיק את נתניהו בגרון": גוטליב נלחמת על קיום הפריימריז

בבלי

נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם הודעת תנחומים על מותו של השייח' חמד בן ח'ליפה אאל ת'אני, אביו של שליט קטר הנוכחי. מקרון כתב כי השייח' חמד "חי כאדם גדול מהחיים, והיום הוא הופך לאגדה". לדבריו, השייח' חמד היה "מנהיג בעל חזון שפעל למען שאיפות עמו, והיה הכוח המניע מאחורי המודרניזציה המרשימה של קטר בכל התחומים, והפך את מדינתו לשחקן עולמי מוכר ומוערך". מקרון הוסיף כי השייח' חמד פעל לבניית מערכת יחסים חזקה עם צרפת, והביע מחויבות להעמיק את השותפות האסטרטגית עם בנו השייח' תמים.