ליברמן מבהיר לאיזנקוט: "לא נשב עם ש"ס - מי שבונה עליהם שלא יבנה עלינו"
יו"ר ישראל ביתנו תוקף את איזנקוט על הפתיחות לש"ס • "מי שמדבר על פטור חלקי - לא יוכל לסמוך עלינו" | המסר החד שמסעיר את הזירה הפוליטית (פוליטי מדיני)
יו"ר ישראל ביתנו תוקף את איזנקוט על הפתיחות לש"ס • "מי שמדבר על פטור חלקי - לא יוכל לסמוך עלינו" | המסר החד שמסעיר את הזירה הפוליטית (פוליטי מדיני)
חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת נגד שרי הליכוד הבכירים • מאשימה את חיים כץ, יריב לוין וישראל כץ בניסיון למנוע פריימריז פתוחים | "אולי כדאי ששרים יגדלו אומץ" (פוליטי מדיני)דוד קליין
מחבלי חמאס פלשו למרכז חלוקת מזון של האו"ם בג'באליה ותקפו נהגים • האו"ם הודיע על השבתת הפעילות במתחם | המתאם: 'חמאס גוזל את הסיוע המיועד לאזרחים' (צבא וביטחון)ישראל לוי
המדינה חזרה בה מהאישומים נגד ממובילות תנועת צו 9 • בן חיים הואשמה בחסימת משאיות סיוע לעזה | "התמיכה הציבורית הניבה פרי" (חדשות)אליהו לוי
פעילים ורבנים יתכנסו בנחלים לדון בעתיד המחנה • וינטר אורח מרכזי על רקע הסערה עם סמוטריץ' | מה עומד מאחורי ההתכנסות (פוליטי מדיני)דוד קליין
שכונת קרוואנים ראשונה הוצבה ביישוב גנים בצפון השומרון, 20 שנה לאחר שהיישוב פונה. יוסי דגן, ראש מועצת שומרון שהוביל את הובלת הקרוואנים, בירך "שהחיינו" והוסיף: "גנים יהיה יישוב ענק. עם ישראל חוזר הביתה! 21 שנה של מאבק נחוש מאז הגירוש אנחנו זוכים להציב את המבנים ולתקן בידינו. סוף הצדק לנצח".צוות בבלי
המליאה תינעל ביום שישי בבוקר לאחר מרתון חקיקה חסר תקדים • חוק יסוד לימוד תורה יעלה ראשון להצבעה, אחריו חוק המעצרים של דרעי | הסיעות החרדיות: החקיקה שלנו תהיה ראשונה בסדר היום (חדשות)דוד קליין
נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם הודעת תנחומים על מותו של השייח' חמד בן ח'ליפה אאל ת'אני, אביו של שליט קטר הנוכחי. מקרון כתב כי השייח' חמד "חי כאדם גדול מהחיים, והיום הוא הופך לאגדה". לדבריו, השייח' חמד היה "מנהיג בעל חזון שפעל למען שאיפות עמו, והיה הכוח המניע מאחורי המודרניזציה המרשימה של קטר בכל התחומים, והפך את מדינתו לשחקן עולמי מוכר ומוערך". מקרון הוסיף כי השייח' חמד פעל לבניית מערכת יחסים חזקה עם צרפת, והביע מחויבות להעמיק את השותפות האסטרטגית עם בנו השייח' תמים.צוות בבלי
שלוש שנים אחרי הטבח הנורא, פרטים חדשים ומטלטלים נחשפים בערוץ 12 | מסמך בלעדי שנכתב בכתב ידו של יחיא סינוואר, אדריכל הטבח, המסמך חושף תכנון מדוקדק, קר רוח ומטורף לחלוטין של המתקפה האכזרית ביותר בתולדות המדינה, כולל היערכות לתרחישי קיצון שטרם נשמעו (חדשות בעולם)דני שפיץ
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