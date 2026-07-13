בבלי
מבזק תגובה חריפה

ליברמן מבהיר לאיזנקוט: "לא נשב עם ש"ס - מי שבונה עליהם שלא יבנה עלינו"

יו"ר ישראל ביתנו תוקף את איזנקוט על הפתיחות לש"ס • "מי שמדבר על פטור חלקי - לא יוכל לסמוך עלינו" | המסר החד שמסעיר את הזירה הפוליטית (פוליטי מדיני)

דוד קליין בבלי
יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן
יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן | צילום: צילום: יונתן סינדל/Flash90
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מבזקים נוספים

13:02
סערה בליכוד

"מחזיק את נתניהו בגרון": גוטליב נלחמת על קיום הפריימריז

חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת נגד שרי הליכוד הבכירים • מאשימה את חיים כץ, יריב לוין וישראל כץ בניסיון למנוע פריימריז פתוחים | "אולי כדאי ששרים יגדלו אומץ" (פוליטי מדיני)

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12:52
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האו"ם: חמאס שודד את המזון - זה מה שהתגלה בג'באליה 

מחבלי חמאס פלשו למרכז חלוקת מזון של האו"ם בג'באליה ותקפו נהגים • האו"ם הודיע על השבתת הפעילות במתחם | המתאם: 'חמאס גוזל את הסיוע המיועד לאזרחים' (צבא וביטחון)

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12:49
ניצחון למפגינים

בעקבות הלחץ הציבורי: כתב האישום נגד בן חיים בוטל

המדינה חזרה בה מהאישומים נגד ממובילות תנועת צו 9 • בן חיים הואשמה בחסימת משאיות סיוע לעזה | "התמיכה הציבורית הניבה פרי" (חדשות)

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לקראת הבחירות

מפלגת 'הבית היהודי' מתכנסת: האם וינטר יוביל מהפכה פוליטית?

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הוצבה שכונת קרוואנים ביישוב גנים בשומרון — 20 שנה אחרי הפינוי

שכונת קרוואנים ראשונה הוצבה ביישוב גנים בצפון השומרון, 20 שנה לאחר שהיישוב פונה. יוסי דגן, ראש מועצת שומרון שהוביל את הובלת הקרוואנים, בירך "שהחיינו" והוסיף: "גנים יהיה יישוב ענק. עם ישראל חוזר הביתה! 21 שנה של מאבק נחוש מאז הגירוש אנחנו זוכים להציב את המבנים ולתקן בידינו. סוף הצדק לנצח".

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מרתון חקיקה חסר תקדים: 5 ימים רצופים עד פיזור הכנסת - זה מה שצפוי

המליאה תינעל ביום שישי בבוקר לאחר מרתון חקיקה חסר תקדים • חוק יסוד לימוד תורה יעלה ראשון להצבעה, אחריו חוק המעצרים של דרעי | הסיעות החרדיות: החקיקה שלנו תהיה ראשונה בסדר היום (חדשות)

דוד קליין
10:53
בבלי

מקרון משבח את אביו של שליט קטר שנפטר: "הפך את קטר לשחקן עולמי"

נשיא צרפת עמנואל מקרון פרסם הודעת תנחומים על מותו של השייח' חמד בן ח'ליפה אאל ת'אני, אביו של שליט קטר הנוכחי. מקרון כתב כי השייח' חמד "חי כאדם גדול מהחיים, והיום הוא הופך לאגדה". לדבריו, השייח' חמד היה "מנהיג בעל חזון שפעל למען שאיפות עמו, והיה הכוח המניע מאחורי המודרניזציה המרשימה של קטר בכל התחומים, והפך את מדינתו לשחקן עולמי מוכר ומוערך". מקרון הוסיף כי השייח' חמד פעל לבניית מערכת יחסים חזקה עם צרפת, והביע מחויבות להעמיק את השותפות האסטרטגית עם בנו השייח' תמים.

צוות בבלי
10:31
נאום השטן

פצצת אטום על עזה? הסוד המצמרר שנמצא בכיסו של סינוואר נחשף

שלוש שנים אחרי הטבח הנורא, פרטים חדשים ומטלטלים נחשפים בערוץ 12 | מסמך בלעדי שנכתב בכתב ידו של יחיא סינוואר, אדריכל הטבח, המסמך חושף תכנון מדוקדק, קר רוח ומטורף לחלוטין של המתקפה האכזרית ביותר בתולדות המדינה, כולל היערכות לתרחישי קיצון שטרם נשמעו (חדשות בעולם)

דני שפיץ
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