לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה: זו סוכנות הביטחון שיפן מקימה
ראש ממשלת יפן מובילה רפורמה ביטחונית חסרת תקדים • פניות לארה"ב, אוסטרליה וגרמניה לסיוע בהקמת הגוף | צעד נדיר על רקע איומים גוברים מסין ורוסיה (בעולם)
ראש ממשלת יפן מובילה רפורמה ביטחונית חסרת תקדים • פניות לארה"ב, אוסטרליה וגרמניה לסיוע בהקמת הגוף | צעד נדיר על רקע איומים גוברים מסין ורוסיה (בעולם)
לאור קריאת חברי הבד"ץ: אלפים, ובראשם רבנים וראשי ישיבות, צפויים להשתתף ביום רביעי הקרוב, ראש חודש מנחם אב במחאת ענק נגד הגזירות, מול לשכת הגיוס 'תל השומר' | במערכת הביטחון נערכים בכוחות מתוגברים | אנשי ירושלים יודעים איך מתחילים ולא יודעים איך לסיים| כל הפרטים (חרדים)חיים רוזנבוים
רשויות החוק בבגדאד החרימו מטמוני זהב ענקיים ונכסי נדל"ן בשווי עשרות מיליונים • המבצע מתנהל בשיתוף פעולה חריג עם החבל הכורדי | המאבק בשחיתות השלטונית מגיע לשיא חסר תקדים (בעולם)אליהו לוי
שרי החוץ של האיחוד דנים בסנקציות כלכליות נגד ההתיישבות • במקביל הוכרז על מענק ענק לרצועת עזה בשותפות עם יפן והבנק העולמי | האובססיה האירופית נמשכת (בעולם)ישראל גרוס
סעודיה תקפה את מסלולי ההמראה והנחיתה בשדה התעופה בצנעא שבשליטת החות'ים בתימן. התקיפה בוצעה לאחר שמטוס נוסעים איראני נחת בשדה ושבר את המצור האווירי על החות'ים. החות'ים הגיבו באיום כי התקיפה הסעודית לא תעבור ללא תגובה.צוות בבלי
המוסד ניהל קשר ממושך עם נשיא איראן לשעבר • ראש המוסד ברנע נפגש עמו בחשאי בהונגריה | התוכנית השתבשה והוא נעצר (חדשות)ישראל לוי
רשת מקלטים ענקית מתחת לבירה הפינית מסוגלת להכיל 900 אלף איש • המתקנים משמשים בשגרה כבריכות, מגרשי ספורט ואולמות חזרות | כך נבנתה 'עיר המקלטים' (בעולם)ישראל לוי
יו"ר ישראל ביתנו תוקף את איזנקוט על הפתיחות לש"ס • "מי שמדבר על פטור חלקי - לא יוכל לסמוך עלינו" | המסר החד שמסעיר את הזירה הפוליטית (פוליטי מדיני)דוד קליין
חברת הכנסת טלי גוטליב יוצאת נגד שרי הליכוד הבכירים • מאשימה את חיים כץ, יריב לוין וישראל כץ בניסיון למנוע פריימריז פתוחים | "אולי כדאי ששרים יגדלו אומץ" (פוליטי מדיני)דוד קליין
כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ