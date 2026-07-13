חשיפה: כך ישראל הפעילה את אחמדינג'אד ונפגשה עמו בחשאי

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יו"ר ישראל ביתנו תוקף את איזנקוט על הפתיחות לש"ס • "מי שמדבר על פטור חלקי - לא יוכל לסמוך עלינו" | המסר החד שמסעיר את הזירה הפוליטית (פוליטי מדיני)