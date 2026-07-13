הרמטכ"ל מתנגד להפסקת מעצר לומדי התורה: "אי שוויון"

בבלי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי ארה"ב תשתלט על מצר הורמוז בתגובה לניסיונות איראן להשליט שם שליטה. "אנחנו נתפוס את המצר. ככל הנראה גם ננהל אותו", אמר טראמפ. לדבריו, ארה"ב תהפוך ל"שומרי המצר" ותקבל על כך תמורה כספית. "שמרנו על המצר במשך 50 שנה, ומעולם לא קיבלנו על כך תשלום. שמרנו עליו בחינם, אבל עכשיו נרוויח מזה כסף", הוסיף.