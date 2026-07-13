הרמטכ"ל מתנגד להפסקת מעצר לומדי התורה: "אי שוויון"
הרמטכ"ל טוען בפני נתניהו וכ"ץ: הקפאת מעצרים תיצור שבר עמוק • "צה"ל לא יהיה חתום על פטורים המוניים" | המכתב הדרמטי שמסעיר את הכנסת (צבא וביטחון)
הרמטכ"ל טוען בפני נתניהו וכ"ץ: הקפאת מעצרים תיצור שבר עמוק • "צה"ל לא יהיה חתום על פטורים המוניים" | המכתב הדרמטי שמסעיר את הכנסת (צבא וביטחון)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי ארה"ב תשתלט על מצר הורמוז בתגובה לניסיונות איראן להשליט שם שליטה. "אנחנו נתפוס את המצר. ככל הנראה גם ננהל אותו", אמר טראמפ. לדבריו, ארה"ב תהפוך ל"שומרי המצר" ותקבל על כך תמורה כספית. "שמרנו על המצר במשך 50 שנה, ומעולם לא קיבלנו על כך תשלום. שמרנו עליו בחינם, אבל עכשיו נרוויח מזה כסף", הוסיף.צוות בבלי
לאור קריאת חברי הבד"ץ: אלפים, ובראשם רבנים וראשי ישיבות, צפויים להשתתף ביום רביעי הקרוב, ראש חודש מנחם אב במחאת ענק נגד הגזירות, מול לשכת הגיוס 'תל השומר' | במערכת הביטחון נערכים בכוחות מתוגברים | אנשי ירושלים יודעים איך מתחילים ולא יודעים איך לסיים| כל הפרטים (חרדים)חיים רוזנבוים
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שרי החוץ של האיחוד דנים בסנקציות כלכליות נגד ההתיישבות • במקביל הוכרז על מענק ענק לרצועת עזה בשותפות עם יפן והבנק העולמי | האובססיה האירופית נמשכת (בעולם)ישראל גרוס
סעודיה תקפה את מסלולי ההמראה והנחיתה בשדה התעופה בצנעא שבשליטת החות'ים בתימן. התקיפה בוצעה לאחר שמטוס נוסעים איראני נחת בשדה ושבר את המצור האווירי על החות'ים. החות'ים הגיבו באיום כי התקיפה הסעודית לא תעבור ללא תגובה.צוות בבלי
המוסד ניהל קשר ממושך עם נשיא איראן לשעבר • ראש המוסד ברנע נפגש עמו בחשאי בהונגריה | התוכנית השתבשה והוא נעצר (חדשות)ישראל לוי
רשת מקלטים ענקית מתחת לבירה הפינית מסוגלת להכיל 900 אלף איש • המתקנים משמשים בשגרה כבריכות, מגרשי ספורט ואולמות חזרות | כך נבנתה 'עיר המקלטים' (בעולם)ישראל לוי
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