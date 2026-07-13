טראמפ מכריז: "אנחנו משתלטים על מצר הורמוז - נגבה עמלה מכולם"
הנשיא האמריקני חושף את קריסת המשא ומתן עם איראן • "11 שעות של משא ומתן - ואז הם משנים הכל" | ההכרזה הדרמטית: "מעתה נקרא 'מגן מצר הורמוז'" (בעולם)
הנשיא האמריקני חושף את קריסת המשא ומתן עם איראן • "11 שעות של משא ומתן - ואז הם משנים הכל" | ההכרזה הדרמטית: "מעתה נקרא 'מגן מצר הורמוז'" (בעולם)
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צה"ל תקף אתמול בדרום רצועת עזה וחיסל את מצטפא עויצי, סוחר שפעל להברחת אמצעי לחימה לרצועת עזה במהלך המלחמה. בתקופה האחרונה המשיך עויצי בניסיונות להבריח ציוד צבאי נוסף במטרה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס, תוך הפרת הסכם הפסקת האש. הציוד שניסה להבריח נועד לשמש את ארגון הטרור בזירה הימית והאווירית. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.צוות בבלי
דובר מפקדת ח'אתם אלאנביאא האיראנית הגיב לאיום של נשיא ארה"ב טראמפ לתפוס ולנהל את מצר הורמוז. "לא נאפשר לארצות הברית להתערב בניהול מצר הורמוז בשום צורה", הכריז הדובר. איראן הזהירה כי תפעל בנחישות נגד כל ניסיון אמריקאי לשבש מעבר מיכליות נפט ואוניות סוחר. בנוסף, איראן הזהירה מדינות באזור כי שיתוף פעולה עם ארה"ב ייחשב "כהכרזת מלחמה נגד ריבונות איראן". טראמפ הצהיר קודם לכן: "נתפוס את המצר, ננהל אותו ונקבל תמורה. שמרנו עליו 50 שנה בחינם".צוות בבלי
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