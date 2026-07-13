טראמפ מכריז: "אנחנו משתלטים על מצר הורמוז - נגבה עמלה מכולם"

בבלי

דובר מפקדת ח'אתם אלאנביאא האיראנית הגיב לאיום של נשיא ארה"ב טראמפ לתפוס ולנהל את מצר הורמוז. "לא נאפשר לארצות הברית להתערב בניהול מצר הורמוז בשום צורה", הכריז הדובר. איראן הזהירה כי תפעל בנחישות נגד כל ניסיון אמריקאי לשבש מעבר מיכליות נפט ואוניות סוחר. בנוסף, איראן הזהירה מדינות באזור כי שיתוף פעולה עם ארה"ב ייחשב "כהכרזת מלחמה נגד ריבונות איראן". טראמפ הצהיר קודם לכן: "נתפוס את המצר, ננהל אותו ונקבל תמורה. שמרנו עליו 50 שנה בחינם".